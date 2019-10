Legión de Noah Hawley, entre la realidad y la ficción

La mezcla de la realidad y la imaginación es una de las razones por las que Noah Hawley se interesó en llevar a cabo Legión, la serie basada en los cómics de Marvel que relata la vida de David Heller, un antihéroe diagnosticado con esquizofrenia que llega a su tercera y última temporada.

Para Hawley las intensiones eran claras, todo lo que fuera desorientador para su protagonista, lo sería en la misma medida para el espectador, así Hawley decidió disociar ciertas imágenes de la información, para generar una confusión intencionada en la trama desde el inicio.

“Nosotros no intentábamos únicamente confundir para provocar, todas las imágenes tienen un significado y lo irán descubriendo con el paso del tiempo, no es esencial que lo sepas porque David no lo sabe tampoco. A medida que él obtiene claridad, nosotros obtenemos claridad”, relata Hawley en una entrevista cedida a El Sol de México.

Gossip Aquí las 10 series para pasarla de miedo en este Halloween

De tal manera que en la primera temporada, Heller y la audiencia se debate entre la duda sobre si en realidad padece una enfermedad o se trata de ciertas habilidades reales, resultando que se en realidad se trata de habilidades, mientras que en la segunda la duda regresa y resulta tener las dos, mientras que para la tercera y última parte de la historia se adentrará de forma aún más profunda en la esencia de su ser.

“Tratará sobre resolver al personaje y en verdad darse cuenta de quién es y lo que necesita y qué podría al final darle el alivio, pero también en quien recae la responsabilidad de su comportamiento, de qué él es culpable y de qué es responsable su enfermedad", asegura el creador.

Además, en esta última temporada no podrá faltar una confrontación por parte de David con su pareja sentimental Syd así como con su enemigo Farouk. "Me interesaba ese conflicto a nivel de personaje, temático y a nivel emocional. Entonces, equilibrar eso fue complicado, y me siento bien acerca de cómo lo hicimos, pero veremos qué piensa la gente" finaliza.

La tercera temporada de Legión se transmitirá todos los viernes a partir de hoy por FOX Premium a las 10:30