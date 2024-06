Lenny Kravitz da el "Kick Off" en la final de la Champions League

El icónico artista estadounidense fue el responsable de dar el espectáculo de la gran fInal de la UEFA Champions League entre el Real Madrid vs Borussia Dortmund en el emblemático estadio Wembley, quien tocó sus mejores éxitos antes definir al campeón de Europa.

El cantante de rock funk tocó canciones como Fly Away, Are you gonna go my way y Human, tres de sus grandes éxitos, si bien fue un concierto breve, el espectáculo fue bien recibido.

Don Lenny Kravitz en la #UCLfinal pic.twitter.com/Geo1BuME0A — TD+ Pop (@tdmaspop) June 1, 2024

Lenny Kravitz salió al escenario con 5 músicos, dando un gran espectáculo, donde se destacó la guiterra y la baterista, aunado a fuegos artificiales y bailarines.

Lenny Kravitz 🎸



Showtime 🎇#UCLfinal pic.twitter.com/Fcv4i6dCfc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2024

En redes sociales se destacó no sólo la actuación del rockero estadounidense, sino también su gran físico, pues a sus 60 años, luce un cuerpo envidiable.

Lenny Kravitz con sus 60 años recién cumplidos // Yo a mis 32 pic.twitter.com/SMKPc21vXk — Pako Salado (@pakosaladote) May 28, 2024

Tras darse a conocer que daría el Kick Off Show de la gran final de la UEFA Chamipions League, el rockero señaló que sentía "moría de ganas" por tocar en un escenario como Wembley.