Leo DiCaprio celebra sus 50 años con fiesta de lujo y sus amigos de Hollywood

Leonardo Di Caprio está de fiesta. Este 11 de noviembre, el actor cumple 50 años de edad.

Para no pasar desapercibida la fecha, Di Caprio celebró por todo lo alto, la noche del sábado en una finca de Los Ángeles, California su cumpleaños, en donde se dieron cita celebridades, estrellas del cine, la música y, claro, su actual pareja Vittoria Ceretti, quien es modelo de Victoria’s Secret, de 26 años.

Brad Pitt y su novia Inés de Ramón, Steven Spielberg y Kate Capshaw, Jamie Foxx, Mark Ruffalo, Cara Delevigne, Edward Norton, Guillermo del Toro, Orlando Bloom, Chris Rock, Katy Perry, Tyga, Dr. Dre, Paris Hilton, Tobey Maguire y Robert De Niro fueron algunos de los invitados a la fiesta del ganador del Oscar.

Dos pilares importantes en su vida también destacaron en dicha fiesta, la cual se prolongó hasta altas horas de la madrugada, su padre George, de 81 años de edad, y su madrastra Peggy Farrar acompañaron a Leonardo en uno de los eventos más importantes de su vida.

Según reporte de Page Six, la cena estuvo a cargo del restaurante Nobu, del que es propietario su amigo, el actor Robert de Niro.

🇺🇸 En un deslumbrante evento en Hollywood Hills, Leonardo DiCaprio celebró su 50º cumpleaños el sábado por la noche con una lista de invitados de primer nivel, que incluyó a leyendas como Steven Spielberg, Brad Pitt y Chris Rock. El momento más emotivo fue cuando Stevie Wonder…

Leonardo nació un 11 de noviembre de 1974, en Los Ángeles, se ha desarrollado como actor, productor y es ambientalista.

Su nombre lo eligió su mamá, luego de que mientras visitaba embarazada una museo, sintió una patada al estar apreciando una obra de Leonardo da Vinci.

Cinco películas de DiCaprio que definen su carrera

Inició su carrera siendo un niño, aquí te dejamos cinco de sus películas más importantes:

This boy’s life/Mi vida como hijo (1993)

Esta cinta no es tan popular, pero significó su debut como protagonista en el cine, antes ya había participado en series (1979) y tuvo dos pequeños papeles en cintas de 1991 y 1992, pero hasta este año fue que logró tener un rol principal en una película. Se estrenó en 1993 y actuó junto a Robert de Niro (desde entonces su amistad), Ellen Barkin, Jonah Blechman, Chris Cooper entre otros. El filme narra la relación que existe entre un padre agresor y su hijo adolescente; está basada en parte de la vida del guionista del filme Tobias Wolff.

Romeo +Juliet (1996)

Una de las curiosidades de esta cinta es que, algunas partes fueron filmadas en la Ciudad de México, específicamente en la Colonia del Valle y en Boca del Río, Veracruz, otras más en Miami, Estados Unidos.

La película es las más grande adaptación live action que se ha realizado de las obras de William Shakespeare. Contó con la dirección de Baz Luhrmann, quien recientemente hizo la adaptación de la vida de Elvis Presley. La actriz Claire Danes encarnó a Julieta, mientras que el actor John Leguizamo dio vida a Tybalt. El filme fue nominado a un premio Oscar en 1997, en la categoría de Mejor Dirección de Arte.

Titanic (1997)

Su mayor éxito en taquilla, sin duda, es “Titanic”, que narra uno de los accidentes marítimos más impresionantes de la historia a través de una historia de amor. La cinta sigue siendo un clásico en diferentes temporadas del año y está por cumplir 30 años desde su lanzamiento. La dirección fue de James Cameron, inspirada en la historia real del hundimiento del barco. Ganó once premios Oscar, aunque ninguno para Leonardo. Pero eso sí, la cinta suma hasta el momento 2 mil 264 millones, 750 mil 694 dólares a nivel mundial.

El aviador (2004)

Cinta dirigida por Martin Scorsese y que aborda la historia biográfica del legendario director y aviador Howard Hughes desde 1920 hasta 1940. La cinta ganó cinco premios Oscar, Leonardo quedó nominado como Mejor Actor y colaboró en el set con Cate Blanchett, Kate Beckinsale, John C. Reilly, Alec Baldwin, Gwen Stefani, entre otros.

El renacido (2015)

Fue hasta 2015 que el actor logró el primer Oscar en su carrera y, esto, de la mano del mexicano Alejandro González Iñárritu, con “El renacido”.

En la cinta, Leonardo es un hombre que lucha por sobrevivir después de ser atacado por un oso y abandonado por su propio equipo de caza. Colaboró con Tom Hardy, Will Poulter, Dane Howard, entre otros.

¡Felices 50, Leo!