Leonardo Álvarez, del modelaje a la actuación

Leonardo Álvarez no sabía que su destino estaba puesto en la actuación, su carrera comenzó en el modelaje y después de tener una oportunidad como la de interpretar a Chemita, el hijo de El Chema Venegas en las tres últimas temporadas de El Señor de los Cielos asegura actuar “me apasiona y no pienso dejar de hacerlo”.

Todo comenzó con una propuesta para aparecer en 20 capítulos de la serie sobre el narcotráfico y pronto su personaje sería muy querido por el público y llegaría a formar parte del equipo por tres años.

“Muchas veces se escribe un guion y los productores esperan a ver la respuesta del público y deciden con quienes seguir y a mí me paso eso y después pensé que cuando mucho me quedaba la temporada pero ya tres años, ha sido fundamental en mi carrera y me ha llenado de trabajo”, explica a El sol de México.

Con una participación en la serie Preso No. 1 y un salto a El Señor de los Cielos, el actor tiene claro que su participación en la serie que se transmite por Unicable, “ha sido el paso más importante que he dado a mis 25 años”.

Para el futuro más cercano se encuentra preparándose para grabar una serie de Telemundo de la que no puede decir mucho, más que “estoy a espera de grabar en marzo, estoy muy concentrado en eso, es un personaje con tonos y contrastes diferentes y un alma más oscura, menos familiar para mí por lo que llevo un trabajo de más exploración”.

Leonardo también está preparando un cortometraje cómico que refleja a la generación Millenial, “es un poco satírico, de lo hoy en día se han vuelto lugar común, como la palabra toxicidad que se utiliza para todo, o cuando la gente dice literal en cosas que no lo son”, asegura.