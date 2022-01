Leonardo de Lozanne retoma su faceta como solista

Entre las aptitudes artísticas que Leonardo de Lozanne puede presumir están el canto, como vocalista de Fobia; la actuación en teatro y televisión con el musical Jesucristo Súper Estrella y la serie Rebelde; o la conducción, siendo uno de los presentadores estelares en Miembros al aire.

Pero hay una que le falla: el baile. “Soy un pésimo bailarín. Yo soy de los que nunca baila en las fiestas”, confiesa con una risa nerviosa. “Pero ahora que estuve con mis compañeros en Jesucristo, que pasan todo el día bailando, a veces me metía a las clases para calentar, hacer ejercicio y vocalizar y me sorprendía su disciplina”.

Ahí conoció a María Meneses, la coreógrafa del musical y a quien ahora ha integrado para el espectáculo en vivo que prepara, el primero que realiza como solista desde hace más de 15 años y el cual inició este 2022 con el lanzamiento de su sencillo Lluvia de fuego.

Leonardo de Lozanne presentó este sencillo como el primero de un álbum en solitario que lanzará este año y el cual ha pensado como un concepto integral donde vincula la música y diversos elementos visuales, además de su primera experiencia bailando.

“Como no soy bailarín, el resultado es muy goofy (tonto) y eso es justamente lo que quería, que sea absurdo, ese era el cometido en esto. Desde antes de tener las canciones del disco sabía que habría coreografías, porque es una cosa muy teatral, muy bailable y visual. Estamos tejiendo todo para que cuando vean el show ya estén todos estos elementos integrados”.

Este proyecto en solitario surgió de una coincidencia con Christian Jean, compositor y miembro del dueto artístico Reyno. “Es un proyecto que se fue armando solo, no es algo que tenía premeditado, sino que se dio de manera natural”, afirma.

Su encuentro se dio cuando ambos artistas se encontraron en el show que Reyno dio en el Teatro Metropólitan. “Nos hicimos amigos y luego me invitó a su estudio. Yo no sabía que producía ni que era multi instrumentista, ni tan talentoso. Llevé unas canciones que tenía y empezamos a producirlas. Prácticamente en dos meses ya teníamos las canciones”, recuerda el cantante.

Con este proyecto, Leo considera estar viviendo una especie de plenitud musical, pues todas las composiciones son las más honestas que ha realizado en su carrera.

“Nunca había tenido menor preocupación y temor para un proyecto, porque además no tengo expectativas. Estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Lo hicimos con tanto esmero y con todo corazón que no tengo duda de que va a sorprender. No tengo deudas económicas, contratos que cumplir, ni compromiso con nadie. Así que lo veo desde un punto no necesariamente monetario, sino artístico y empático”.

El disco que Leonardo de Lozanne prepara como solista contará además con la participación de su colega y amigo Javier Ramírez El Cha!, “lo jalé porque, además de ser un gran artista visual y diseñador, tiene todo un crew de gente de lo visual que me gusta lo que hace. Y también se ha hecho un equipo creativo visualmente muy padre”.

Con El Cha!, Leonardo de Lozanne también prepara el regreso de Fobia a los escenarios musicales. La banda presentará por primera vez su MTV Unplugged en una serie de conciertos acústicos que comenzarán en el Festival Pa’l Norte en Monterrey, además de cuatro presentaciones en el Teatro Metropólitan el 11 y 18 de marzo y 27 y 28 de julio.

“Me emociona mucho porque es una cosa nueva, otra dinámica y energía. Además es un disco que grabamos durante la pandemia y lo que queremos es tocarlo en vivo. Ahora en febrero empezaremos a ensayar”.

El cantante descarta que haya planes de un nuevo disco con canciones inéditas para Fobia, “por ahora no”, dice. Pero los shows en vivo con el MTV Unplugged continuarán hasta finales de año: “El acuerdo fue que le demos hasta diciembre”.

Lo que sí ocurrirá este año será su crecimiento como actor, pues después de filmar dos temporadas de Rebelde, serie de Netflix que estrenó hace unas semanas, Leo ya tiene planes para comenzar el rodaje de una tercera, además de otros proyectos histriónicos.

“Viene tercera temporada de Rebelde con Netflix, yo creo para verano. Además de algunas fechas para Jesucristo Súper Estrella (en el Auditorio Nacional). Pero me han llegado muchos castings a partir de Rebelde, proyectos padres. Yo creo que este año va a ser muy generoso en cuanto a ofertas artísticas”, concluye.