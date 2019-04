Leonardo DiCaprio, a un paso de protagonizar nueva película de Guillermo del Toro

Leonardo DiCaprio está en negociaciones para protagonizar 'Nightmare Alley', la nueva película de Guillermo del Toro tras la oscarizada 'La forma del agua'.

Foto: Especial

Según Variety, el actor está muy cerca de cerrar su fichaje por la nueva cinta del mexicano, basada en la novela homónima de William Lindsay Gresham. El libro ya fue previamente adaptado al cine en 1947 bajo el título de El callejón de las almas perdidas, protagonizada por Tyrone Power en el papel de un joven estafador que forma equipo con una psiquiatra aún más corrupta que él. Al principio, ambos disfrutan del éxito con sus habilidades, pero luego ella invierte la situación, manipulando al protagonista. La versión de Del Toro comenzará a rodarse el próximo otoño.Además de dirigir, el mexicano se encargará del guión junto con Kim Morgan. 'Nightmare Alley' está producida y financiada por el propio del Toro y J. Miles Dale, y Fox ha adquirido los derechos de distribución mundial.



Después de que 'La forma del agua' arrasara en los Oscar de 2017, llevándose cuatro estatuillas incluida la de mejor película y mejor director, el realizador retrasó su siguiente trabajo como director, concentrándose en su labor como productor de la película 'Antlers'. Además de 'Nightmare Alley', el mexicano prepara '10 After Midnight', una serie de terror para Netflix en la que cada episodio tendrá una historia independiente.

FOTO: AFP

Por su parte, DiCaprio no ha aparecido en pantalla desde 2015 con El renacido, trabajo que le valió el premio Oscar. Tras hacerse con el galardón, decidió tomarse un tiempo antes de embarcarse en la próxima película de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood', en la que compartirá cartel con Brad Pitt y Margot Robbie, y cuyo estreno está previsto para el 26 de julio.