DiCaprio dice que fue un honor haber conocido a Greta Thunberg

Leonardo DiCaprio expresó que fue un honor conocer y poder conversar con la joven activista sueca, Greta Thunberg.

El actor compartió en Instagram fotografías de su encuentro con la activista e indicó que espera que los líderes del mundo recuerden las palabras de Thunberg en tiempos tan difíciles como estos.

"Espero que el mensaje de Greta resuene con los líderes del mundo como un recordatorio de que el tiempo de inacción ha terminado".

"Greta Thunberg se ha convertido en una líder de nuestro tiempo, y la historia nos juzgará por lo que estamos haciendo hoy para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar del mismo planeta habitable que tenemos dado por sentado".

Ver esta publicación en Instagram There are few times in human history where voices are amplified at such pivotal moments and in such transformational ways – but @GretaThunberg has become a leader of our time. History will judge us for what we do today to help guarantee that future generations can enjoy the same livable planet that we have so clearly taken for granted. I hope that Greta’s message is a wake-up call to world leaders everywhere that the time for inaction is over. It is because of Greta, and young activists everywhere that I am optimistic about what the future holds. It was an honor to spend time with Greta. She and I have made a commitment to support one another, in hopes of securing a brighter future for our planet. #FridaysforFuture #ClimateStrike @fridaysforfuture Una publicación compartida por Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 1 de Nov de 2019 a las 10:22 PDT

El también activista a favor del medio ambiente señaló que ambos se comprometieron a apoyarse mutuamente en proyectos de lucha contra el cambio climático.

"Fue un honor pasar tiempo con Greta, ella y yo estamos comprometidos a apoyarnos mutuamente , con la esperanza de asegurar un futuro mejor para nuestro planeta".

"Hay pocas veces en la historia humana en las que las voces se amplifican en momentos tan cruciales y de formas tan transformadora".

Hace unos días, Greta Thunberg rechazó el premio medioambiental del Consejo Nórdico en protesta por la falta de acción contra la crisis climática.

Thunberg fue distinguida por dar "nueva vida" al debate sobre el medio ambiente y el clima e inspirar a millones de personas a exigir acciones concretas a los gobiernos.

"Me encuentro de viaje por California, por eso no puedo estar presente. Agradezco al Consejo Nórdico esta distinción, es un gran honor, pero el movimiento climático no necesita más premios, sino que los mandatarios y políticos escuchen a la ciencia", dijo en un mensaje leído en la gala anual de este organismo en Estocolmo.