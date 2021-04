Leonel García estrena De Rodillas, a favor de la equidad y respeto

"Desgraciadamente sí hay cosas que trae uno muy en lo profundo y que te das cuenta cuando las dices, o las sientes", reconoce Leonel García respecto a los patrones machistas.

Admite que "algunos hombres", han entendido a través de las luchas de las mujeres, "qué necesitan, qué sienten que ha estado mal, como que los piropos en la calle las incomodan. Yo toda la vida vi a mis amigos hacerlo y es interesante cómo va uno cambiando conforme escucha lo que las mujeres sienten que es injusto, o que no debería de pasar", dice en entrevista con El Sol de México.

La honestidad de estas palabras respalda el mensaje de su nueva canción, De rodillas, en la que habla de cómo el poder económico, la ambición o la fuerza física han sido armas del machismo y reconoce el fracaso de no haberlo entendido antes.

El David Aguilar, Alex Cuba, Pablo Hurtado, Mario Domm, Erik Rubín, Caloncho, Jay de la Cueva, José Luis Roma, Benny Ibarra y Áureo Baqueiro, entre otros, aparecen en el video del tema y con su participación confirman este manifiesto a favor de una relación igualitaria. La imagen es poderosa: como en un rollo de película en blanco y negro, cada uno se muestra apoyándose en una rodilla y mirando de frente a la cámara.

"Yo sabía que era un acto de valentía, es difícil salir a la luz pública y arrodillarse, porque cualquier cosa que tengas en tu pasado te puede explotar; vivimos un tiempo de movimientos tan fuertes como el MeToo y requiere valor y un compromiso con el tema tomar el riesgo de que a lo mejor alguien pueda salir a decir algo como ‘¿tú por qué te hincas si eres machista?’, o ‘me trataste mal alguna vez’. Pero ellos entienden que es importante exponerlo y que haya una unión entre los hombres que creemos en esta igualdad".

Leonel considera que es posible un movimiento por la equidad desde la posición masculina, que es necesario que los hombres por su cuenta vayan en esa dirección. "No normalizar comportamientos machistas dentro de su misma comunidad, en reuniones, mesas de juntas en una empresa, donde se unen mentalidades masculinas, que no sea normal el machismo, que los hombres se digan a sí mismos ‘esto no está bien’".

UNA CANCIÓN COMO MANIFIESTO

Por la labor de su suegra y su esposa en apoyo a las mujeres que sufren violencia doméstica, el artista ha conocido de primera mano las consecuencias del machismo y la desigualdad. Por ello, insiste, es necesario reconocer estos errores, "para poder dar algo mejor a las mujeres que nos rodean a cada uno de nosotros".

Visibilizar la desigualdad, así como lo han hecho los movimientos feministas desde hace años, es una labor de los hombres para sí mismos, "comentarlo, que no se vuelva tabú entre un hombre y otro, porque son temas de los que no se habla: Cuáles son los límites de una relación verbal, de una relación física y qué consideramos correcto y qué no".

De rodillas, fue importante en este momento de su vida, cuando su hijo tiene siete años, porque quiso que él escuchara de la voz de su padre una canción que hablara de un cambio. El tema formará parte de su nuevo disco, que planea lanzar en mayo próximo.

"Creo que es necesario que los niños escuchen esta preocupación y estén conscientes de no cometer los mismos errores que sus padres, que sus abuelos, sus tatarabuelos, es muy importante lo que ven en casa, cómo trata su papá a su mamá, para que no sean una persona abusiva o violenta que cree que el poder se puede ejercer de esa manera. Es importante que prevalezca el amor y el amor requiere de ciertos conceptos y valor para decir lo que tiene que decir; el amor no debe ser silencioso, el amor debe ser vociferante, valiente".