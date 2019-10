Leonel García y su múltiple personalidad en la música

Leonel García ha demostrado que es uno de los compositores más importantes de nuestro país, en un tiempo en el que la ausencia de identidad e ídolos musicales está latente, al cantante le faltan los espacios para expresar las muchas inquietudes artísticas que guarda en su ser.

“Es una necesidad, yo creo que mi melomanía, mi fanatismo por la música me hace tener esta múltiple personalidad, me gusta Wilco, pero también Daniel Ceasar, pero a veces Bruno Mars o Daft punk. Entonces no te alcanza para poner todo en un solo proyecto”, explica García a El Sol de México.

Es por eso que en la actualidad cuenta con al menos tres proyectos definidos y conocidos: Sin Bandera, con quien despegó a la fama al lado de Noel Schajris, su proyecto como solista Leonel García y un alter llamado León Polar.

“Es bonito tener esta esquizofrenia provocada y creo que así somos. León Polar puede hacer folk más dark y del más maldito que hay y que si de repente quiere rapear y hacer una locura, lo puede hacer. Sin Bandera es la parte más dulce y más romántica y probablemente la más positiva de todas, de repente con personajes más arquetípicos, el amor absoluto, la tristeza absoluta y Leonel García muestra más introspección, con personajes que pueden ser fallidos y defectuosos, la mayoría de las veces los sentimientos no son absolutos, son muy subjetivos y no son blanco y negro”, comenta.

Leonel está a la expectativa de los premios Grammy Latino una vez más, puesto que su última producción discográfica Amor presente, está nominada en la categoría de Mejor Álbum Cantautor en el que compite con artistas como Kevin Johansen y Kany García, mientras que la canción Baila tiene una nominación como Canción Pop, pero lo gane o no, el cantautor asegura que dicha nominación ya es un reconocimiento.

Para él, el gran crecimiento que existe en la música latina en la actualidad puede generar un gran impacto a largo plazo, pero considera que este éxito puede fácilmente perderse, "creo que es un momento muy importante en el que hay una gran oportunidad que si no se aprovecha puede generar un gran vacío".

Pues desde su punto de vista, y particularmente en México, hay una gran falta de identidad en la música que se genera en el país y son las pautas internacionales las que ha marcado qué géneros y ritmos seguir. Pero no todo está perdido porque está seguro que hay muchísima gente talentosa que está explorando cómo debería sonar la música nacional.

EN BUSCA DE LO NACIONAL

"Hay un regreso a las raíces y parte de eso es un intento de definición de la escena mexicana. Tanto El David Aguilar, como Caloncho, Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, están buscando de dónde venimos, recableando y diciendo 'a ver, si para allá no es, volteo reconecto con el huapango, con el ranchero, la música norteña y digo, venimos de aquí, pero no quiero seguir la misma ruta, quiero seguir desde ahí una ruta distinta' y creo que eso es lo que va a darle una personalidad mayor a lo que es la música mexicana, pero la música mexicana es muchas cosas, es José José, Lupita D'Alessio, es Christian Castro, Luis Miguel, entonces no necesariamente se remite a lo folcklorico", afirma.

Él también podría ser contado en esta lista, aunque considera que pertenece a otra generación, ha propuesto diferentes ideas en su música.

"Yo creo que a mi generación le tocó abrirle la puerta al R&B y a diversos sonidos, mientras que la nueva generación que está tratando de traer la raíz, como hicimos con Natalia, llegar Hasta la raíz y traerla a la superficie y decir qué pasa si esas raíces se fusionan con el country, con el folk, con la música contemporánea ¿qué va a empezar a suceder? ".

Persiguiendo eso, Leonel se ha aventurado a hacer realidad una de sus tantas inquietudes musicales de todos los tiempos: el poder interpretar canciones clásicas mexicanas, siendo su versión de Cielo rojo una pequeña probadita de lo que viene en su nuevo disco Todas mexicanas, en el que contará con muchas colaboraciones femeninas y que es un proyecto del que mucha de su inspiración fue gracias al documental de Chavela Vargas.

"Pensé ¿cómo deconstruimos el mariachi y en qué partes?, lo que hicimos fue poner un solo elemento de cada sección, explotando la canción misma, la letra y la melodía, José Alfredo predomina en el disco".

Con la intención de "mantener la intimidad" en cada una de las canciones, se pueden escuchar en ellas la pureza de los sonidos naturales que emite García, pues pretende con ello dar la ilusión de tener al cantante frente a quien escucha.

“La palabra es lo más importante de mi trabajo”, dice el compositor hablando con la misma calidez que transmiten sus canciones.

Leonel comenzará la gira Amor presente el próximo 29 de noviembre en Tijuana y recorrerá México y Latinoamérica, sobre su próximo disco aún se espera confirmación de fecha para el 2020.

Dato: Es compositor de Me dedique a perderte (Alejandro Fernández), Soy (Ana Torroja) y coautor junto con Natalia Lafourcade la canción ganadora al Grammy Latino, Hasta la raíz