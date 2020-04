"Les sorprenderá el final", Javier Cámara habla de la serie The new Pope

"Soy una persona bastante escéptica con respecto a la religión”, dice el actor Javier Cámara cuando se le pregunta su percepción respecto a la Iglesia como institución a propósito del estreno de la serie The new Pope.

Se le ve sonriente mientras habla a través de una videoconferencia desde España con medios de Latinoamérica incluido El Sol de México.

“Yo estuve tres o cuatro años en un colegio de curas haciendo un seminario para estudiar. Y cuando salí de ahí le dije a mi mamá: yo no quiero ir más a misa en mi vida. Y así fue. No me vendieron muy bien su estrategia, la fe”. Luego afirma que en lo único que cree ahora es en el ser humano.

El actor se emociona porque en las últimas semanas dice que no ha parado de dar entrevistas para Estados Unidos, Australia y otros países donde se ha estrenado la serie que llega a México mañana a las 21:00 horas por Fox Premium. “Los sorprenderá el final de esta segunda temporada”, presume.

El dos veces ganador del Goya se reencuentra con su personaje como el Cardenal Bernardo Gutiérrez, luego de interpretarlo por primera vez hace cuatro años en The young Pope. Y coincide de nuevo con Jude Law y John Malkovich, quienes protagonizan ambos dramas sobre la iglesia católica.

Gracias al misterio que rodea “el poder apabullante” de la religión fue que Javier tuvo oportunidad de coincidir con Paolo Sorrentino, creador de la ganadora del Oscar La gran belleza y uno de los directores con los que quiso trabajar desde que lo conoció en los Premios Europeos de 2002:

“Nos encontramos dos personas jóvenes y ninguno de los dos hablaba inglés, pero entablamos conversación y nos dimos los teléfonos”.

Esa vez, Javier Cámara le mandó un correo pidiéndole una oportunidad para trabajar con él, pero sus representantes lo regañaron: “Me dijeron que eso no se hacía, que había agentes para eso”.

Años después escuchó que el director buscaba a un actor español para su próximo proyecto y cayó de nuevo en la tentación. Lo cierto es que Sorrentino tenía escrito un papel italiano que resultó ser el Cardenal Bernardo Gutiérrez, pero “me respondió si estaba dispuesto a hacer audición. Y transformó un personaje italiano en uno español. Ha sido el rodaje más precioso que he tenido en mi vida”, afirma.

El creador del enfermero Benigno Martín en Hable con ella de Pedro Almodóvar, cuenta que esta secuela compuesta por nueve episodios volverá a su escenario principal en el Vaticano. .

“Es una serie que genera preguntas. Es cierto que esta segunda entrega habla más sobre el terrorismo, sobre los distintos tipos de poder; el poder del sexo, el de la Iglesia. Sobre lo curativo y catártico de ayudar a los demás de una forma poderosa y dura. Habla sobre la mafia, de los poderes ocultos dentro del Vaticano y sobre la fragilidad del ser humano”, explica.

A la trama se suma el impresionante diseño de producción que se hizo para recrear la Capilla Sixtina, la Catedral de San Pedro y la biblioteca y estancias papales, pues “ya no se puede rodar en el Vaticano”, lamenta. “Pero puedo asegurar que el Vaticano es igual que como lo creó Paolo Sorrentino”.

The new Pope dará inicio con una nueva elección papal, mientras la Iglesia debe enfrentar escándalos sexuales y otras amenazas que pueden poner en quiebra la comunidad católica.