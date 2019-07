Liam Gallagher al fin tendrá su MTV Unplugged

El cantautor y exvocalista de la banda de rock Oasis, Liam Gallagher, grabará su propio MTV Unplugged el 3 de agosto próximo en Londres, Inglaterra.

En un ambiente íntimo y en formato acústico, el músico de 46 años presentará sus más grandes éxitos, que incluyen canciones de su álbum debut As you were, material inédito y una selección de los clásicos del grupo al que perteneció.

"Estoy honrado de actuar en este legendario escenario que es MTV Unplugged. Tocaré canciones de mi álbum debut como solista, algunos clásicos de la poderosa Oasis y también canciones nuevas de mi próximo álbum Why me? Why not’. Será una noche bíblica. PD. Amo a Hull”, escribió el artista en sus redes sociales.

La sesión de Liam, que se grabará en el Hull City Hall, marcará el regreso de la referida franquicia a Inglaterra, informó el canal de música en un comunicado.

“Estamos emocionados de traer esta franquicia musical de regreso a Gran Bretaña y a otros países alrededor del mundo, para una nueva generación de fans. Como siempre, con Liam Gallagher podemos garantizar que será una noche increíble llena de sorpresas”, dijo Bruce Gilmer, Global Head de Música y Talento para MTV Internacional.

Hace casi 23 años, Liam protagonizó uno de los episodios más polémicos de Oasis, pues justo unos minutos antes de que la banda grabara su MTV Unplugged, no quiso salir al escenario.

Su hermano Noel lo sustituyó en la grabación del “unplugged” el 23 de agosto de 1996 y guió las canciones de uno de los discos más emblemáticos de la formación musical británica.

Liam atrajo la atención de la prensa por su comportamiento irreverente, sus comentarios polémicos y las disputas con su hermano mayor por sus diferencias en la banda.

En 2009, Noel se separó de Oasis; los miembros restantes decidieron continuar con el proyecto, pero bajo el nombre de Beady Eye, que se desintegró en octubre de 2014.