Liam Gallagher promete dar concierto si Messi ficha para el Manchester City

La noticia de la salida de Lionel Messi del Barcelona fue una bomba que tuvo repercusiones de todo tipo, incluso que Liam Gallagher, exvocalista de la banda británica Oasis, prometiera dar un concierto en Argentina si el futbolista ficha para el Manchester City, del cual es un ferviente seguidor.

La decisión de Messi de dejar el club catalán sacudió al mundo del futbol y desató especulaciones sobre cuál será su nuevo destino.

➡️ No me quiero ir señor Barcelona... Memes se despiden de Messi

En su cuenta de Twitter, Gallagher realizó una serie de tuits ilusionado con la posibilidad de que Messi llegue al City y, en una de esas publicaciones, un seguidor lo desafió a tocar en el país natal del jugador si éste fichara para su club.

"Si Messi va a jugar al Manchester City tienes que venir a tocar a la Argentina", le dijo @Lukinhs en respuesta a uno de sus tuits, a lo que Gallagher sostuvo: "Trato hecho".

Oasis

El cantante también respondió a otro usuario que le hablaba sobre el alto costo que implicaría contratar a Messi.

"No se trata de dinero (...) Es como la carrera espacial. Primer país en llegar a la luna, primer club en contratar a Messi", dijo Gallagher, exmiembro de una de las bandas más representativas del rock británico de la década de 1990, que tiene muchos seguidores en Argentina.

➡️ Messi quiere irse del Barcelona y pide su carta de libertad

It's a lot of cash for a player near the end of his career. — G (@GJS2010) August 26, 2020

La decisión de Messi, nombrado seis veces mejor jugador del mundo, ha sacudido al Barcelona, cuando aún no se cumplen dos semanas de la dura derrota 8-2 frente al Bayern Munich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Aún está por definirse cuál será el próximo club del atacante, pero seguramente muchos argentinos celebrarán un eventual fichaje en el Manchester City para ver a Liam Gallagher en los escenarios del país.