Liam Nesson, el actor que se convirtió en héroe de acción después de los 55 años

Liam Neeson tenía 56 años cuando su protagónico en la película Búsqueda implacable (2008) lo catapultó como uno de los favoritos del cine de acción, e incluso se convirtió en un meme gracias al diálogo donde sentencia a su enemigo con la frase “Te encontraré, y te mataré”.

Desde entonces, ha figurado en otros grandes títulos del género como Sin identidad, Sin escalas, Venganza bajo cero y su más reciente filme Blacklight; así se transformó sin querer en un héroe de acción que está a punto de cumplir 70 años y sigue recibiendo guiones para nuevas producciones, donde esperan repita la hazaña de salvar el día una y otra vez.

Con una leve sonrisa dibujada en su rostro, que destaca en la pantalla gracias al suéter oscuro que eligió como atuendo, el actor comparte con El Sol de México su sorpresa porque los directores sigan buscándolo para encabezar el elenco de sus películas, pues en su opinión, ya superó la “edad límite” para ser un héroe de acción.

“La he pasado como por tres o cuatro años”, menciona entre risas. “Depende de la acción, claro, trabajo de cerca con mi coordinador de acrobacias, hemos hecho varias películas juntos, y nuestro trabajo siempre se enfoca en que mi personaje no intente verse de 25 años en las secuencias de pelea. No me molesta representar mi edad, eso es muy importante, sobre todo para las audiencias”.

Las escenas de combate son precisamente un sello característico del actor nominado al Oscar por su trabajo en La lista de Schindler, en 1993, pues él se encarga de hacer los movimientos para los que se siente apto, aunque siempre con la idea de reflejar su propio estilo en pantalla.

“Amo hacer estas escenas porque es como coreografiar un baile, las trabajo con anticipación. Por ejemplo, si tengo que saltar de cierta altura, todavía lo hago, pero tampoco soy Tom Cruise, no quiero volar un jet con rumbo al espacio, o hacer una pelea extraordinaria”.

Ahora, para su cinta Blacklight el actor se pone en la piel de Travis Block, un agente del gobierno que atraviesa por una crisis personal, especializado en eliminar operativos cuyas cubiertas fueron expuestas. Su vida cambia cuando durante una de sus misiones descubre una conspiración dentro de las filas de su organización, que alcanza los niveles más altos del poder.

Neeson resaltó que si bien esta historia es completamente ficticia, refleja un lado oscuro de las autoridades que existe en la vida real, y muchas veces puede ser la respuesta a algunas de las problemáticas que provienen de los más altos niveles de poder, e impactan a la humanidad.

“Al final del día es una pieza de entretenimiento, la gente viene y ve la belleza de divertirse, pero a la vez pone el dedo en los órganos dentro del gobierno, donde el terrorismo está circulando de vez en cuando. Y muestra cómo muchas veces las amenazas que hay en Estados Unidos vienen desde adentro”.

Al preguntarle si planea continuar siendo un héroe de acción, hace una breve pausa antes de responder: “Tengo dos películas más para este año (Retribution y Marlowe), pero ya veremos qué pasa después”.

Blacklight se estrena este 10 de marzo en salas de cine, es apta para adolescentes y adultos.