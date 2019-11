Lila Downs recorre su origen oaxaqueño

Con la intención de presentar a las personas que la formaron durante sus inicios y de mostrar la grandeza cultural de su natal Oaxaca, Lila Downs está presentando el documental El son del chile frito. Se trata de un largometraje dirigido por Gonzalo Ferrari en la cantante sigue “a las personas que han influenciado mi arte, mi vida y los contextos culturales”.

En entrevista, la cantante aseguró que no se trata específicamente de un documental biográfico, “porque no fuimos a mi pueblo, fuimos al pueblo zapoteco del istmo que me ha influido mucho como mujer y a las canciones”, dice la interprete en referencia a los temas que forman parte de su álbum Al chile, que estrenó en mayo pasado.

Gonzalo Ferrari, realizador del filme, aseguró que la intención de El son del chile frito no era tanto la de contar la historia de vida de Lila, sino “ir a la raíz de la música que se iba a empezar a crear” y donde trabajó con Camilo Lara.

“Era más bien de conocerla mucho más a través de la gente, de cuando empezó y de lo que representa la cultura oaxaqueña para ella. Llevarlos a que ella nos ayudara a entender quién es Lila y por qué la música que hemos hecho ahora”, explicó Ferrari.

El son del chile frito tuvo su estreno en una función especial dentro del decimoséptimo Festival Internacional de Cine de Morelia y espera seguir exhibiéndose en otros espacios fílmicos antes de llegar a salas comerciales.

En tanto, Lila Downs ultima los detalles de lo que será su primer libro de cuentos infantiles, el cual está trabajando con su hijo de nueve años y que espera lanzar en marzo del 2020. “Los cuentos son inspirados por leyendas originarias, con mensajes de cuidar a la madre tierra. Lo estamos haciendo juntos; él escoge los personajes y vamos platicando las leyendas”, adelantó.

La cantante además prepara un libro donde tratará el tema de los nahuales, y que es un poco más “biográfico, pero también crítico sobre la cuestión de la identidad”, dijo.