Liliana Arriaga deja a un lado a la Chupitos para debutar en Chilangolandia

Fue hace poco más de 20 años, a raíz de su participación en el concurso Riatatan de Fernando Arau, que Liliana Arriaga dio vida a su personaje La chupitos, el cual le valió el cariño del público. Pero hoy la actriz está lista para el siguiente reto de su carrera, y debuta en el cine con un papel diferente, en la cinta Chilangolandia.

“Fue muy difícil salirme de La chupitos, porque todo el mundo me conoce así. Pocas ocasiones he hecho cosas con Liliana, pero es mi primera película en pantalla grande, me ayudó mucho la confianza del director (Carlos Santos), de mis compañeros, de mi esposo y de la gente que me decía “si puedes lograrlo””, compartió Arriaga a El Sol de México.

La película sigue los enredos que se desatan luego de que los guaruras de un político, le entregan por error una bolsa con millones a una pareja de bajos recursos, y moverán cielo, asfalto y tierra para recuperarla. En otro punto de la ciudad, un taxista busca bajarle la borrachera a su sobrino, para llevarlo a hacer una prueba para ingresar a un equipo de futbol.

Antes de este proyecto, la actriz había pasado una temporada viviendo en Estados Unidos, por lo que el haber regresado al país en un proyecto que celebra a la ciudad, le permitió sentir sus raíces, y desenvolverse con más confianza.

“Estando fuera extrañas mucho a tu país y a tu gente, lo que somos, entonces cuando me mostraron el guion, reconozco que no quería hacerlo, lo acepto, pero nunca pensé que sería tan buena la película, y que me enredara tanto para terminar de hacerla, con todo el cariño y amor”, afirma la actriz.

Carlos, quien además de dirigir, escribió la cinta, señaló que se siente satisfecho con el resultado, porque cumple con su premisa de que la comedia conlleva un trasfondo verídico, y asegura que logró reflejar cuestiones que en la realidad no resultan tan graciosas.

Asimismo, se congratuló de haber incorporado más de un género en una sola película. “De repente nos dimos cuenta que había escenas de acción, y otras muy dramáticas, y eso se dio de una forma empírica”.

El elenco es integrado por Silverio Palacios, Pierre Louis, Moisés Iván Mora y la influencer Priscila Arias La fatshionista, quien también debutó en la actuación con este proyecto.

La también blogger precisó que las situaciones que retrata el guion son cosas que todos han vivido en la CdMx, ya sea que vivan aquí, o hayan venido de visita. Por ello considera que el desarrollo del rodaje fue algo muy natural para todo el elenco, dado que los elementos ya estaban ahí, y solamente había que remontarse a esas escenas “chilangas” que han vivido.

“Despertarse a las 9 de la mañana al son del fierro viejo, te evoca a una hermosa sonrisa, y dices “qué bonito es mi México”. Sin duda el personaje principal es la ciudad, nada más reflejamos las situaciones chuscas que se viven todos los días, y son tan diferentes y tan diversas, que uno diría bueno, muchas veces la realidad supera la ficción”, complementó Pierre Louis. Chilangolandia se estrena en cines este 16 de septiembre.