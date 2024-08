¿Lily Allen devolvió a una perrita que adoptó? La cantante aclara la polémica tras críticas

Lily Allen protagonizó una polémica al admitir que devolvió a una perrita que adoptó debido a que, durante su podcast Miss Me? , aseguró que había intentado de todo pero "esa perrita de mierda arruinó mi vida".

Tras sus declaraciones, mediante su cuenta de X, la cantante respondió a las críticas en su contra, pues incluso PETA, la organización mundial dedicada a los derechos de animales, arremetió contra ella al asegurar que la perrita quería un "hogar amoroso" y en lugar de ello solo la "echaron".

YOU laughed when speaking about abandoning Mary and ruined this poor dog’s life. She thought she had a loving forever home before you tossed her out, calling her “that f******* dog” who “ruined my life.” Shame on you. You don’t deserve even the toy dog we sent you. — PETA (@peta) August 25, 2024

Sumado a ello, Lily Allen recalcó que recibió cientos de comentarios de odio por "devolver" a su perrita, sin saber el trasfondo de la situación, pues asegura que solo sacaron de contexto sus declaraciones.

CDMX Piden dar continuidad a refugio de animales de la Central de Abasto

¿Qué pasó con la perrita de Lily Allen?

De acuerdo con Lily Allen, Mary, la perrita que adoptó de un refugio en Nueva York, padecía ansiedad cuando se separaba de sus seres queridos, por lo que no podía quedarse sola más de 10 minutos.

Tras la situación, un entrenador profesional, voluntario del refugio, la cuidaba cuando ella no estaba. Pero, después de varios meses, el entrenador afirmó que el hogar de Lily Allen no era el adecuado para Mary, por lo que la reubicaron en otro hogar 24 horas después de que ella la devolvió al refugio.

No podíamos satisfacer las necesidades de Mary y su felicidad y bienestar fueron fundamentales para que tomáramos esa decisión. Lily Allen.

En palabras de Lily, solo descontextualizaron sus palabras, pues solo tomaron el clip en el que aseguró que "los pasaportes fueron la gota que derramó el vaso", cuando la cantante explicaba que Mary mordió su pasaporte y los de sus hijas y tuvo que pagar mucho dinero porque fue en la época del Covid-19.

"We tried very hard and for a very long time but the passports were the straw that broke the camels back"



This is the part of the podcast that the tabloids decided not to quote in their articles about me "dumping my puppy"



People have been furiously reacting to a deliberately… — Lily Allen (@lilyallen) August 25, 2024

Peta explota contra Lily Allen: te rogamos, por favor, no consigas otro perro

La vicepresidenta de PETA emitió una carta en la que explicó que era normal que los perros masticaran cosas de la casa, por lo que la cantante tuvo que tener precaución con sus documentos importantes.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, enfatizó que los perros no son "accesorios que se descartan cuando se vuelven inconvenientes", por lo que le rogaron para que no se consiguiera otro perro, y a cambio le enviaron un cachorro de juguete.