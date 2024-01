Lily Gladstone, la primera actriz indígena que gana un Globo de Oro

Lily Gladstone ganó anche el Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama por su interpretación en la película "Los Asesinos de la Luna" (Killers of the Flower Moon), en su edición 81, celebrada en Beverly Hills, Los Ángeles.



Gladstone derrotó a Carey Mulligan por "Maestro", Sandra Hüller por "Anatomy of a Fal"l, Annette Bening por "Nyad", Greta Lee por "Past Lives" y a Cailee Spaeny por "Priscilla".

El premio obtenido por Lily Gladstone, la convirtió en la primera actriz indígena que gana un Globo de Oro y que incluso fue reconocida por el discurso al decirlo en la lengua Blackfeet y en el que aseguró que esto representaba una 'victoria histórica' para los indígenas.

"Esta es una victoria histórica... Esto es para cada pequeño niño de las reservas (indígenas), cada pequeño niño urbano, cada pequeño niño nativo que tiene un sueño, que se ve a sí mismo representado y nuestras historias contadas, por nosotros mismos, en nuestras propias palabras, con tremendos aliados y una tremenda confianza de y entre nosotros", señaló la actriz.

De igual forma, expuso como en una época, Hollywood ni siquiera se preocupaba por ocupar lenguas nativas en las cintas y sólo voletaban los diálogos en inglés para que parecieran indígenas.

"Estoy muy agradecida de poder hablar, aunque sea un poco de mi lengua, que no domino, aquí arriba. Porque en este negocio... los actores nativos solían decir sus líneas en inglés y luego los mezcladores de sonido las pasaban al revés para lograr lenguas nativas en cámara", reveló Gladstone.

¿De qué trata Los Asesinos de la Luna?

La cinta está basada en la novela de David Grann, "Killers of the flower moon: the Osage murders and the birth of the FBI".

Gira en torno al matrimonio conformado por "Ernest" (Leonardo DiCaprio) y "Mollie Burkhart" (Lily Gladstone), que sobrevive en medio de una ola de asesinatos que acecha a la comunidad indígena Osage en los años 20.

"La historia es cruda, es masiva y muy complicada, siento que la única manera de abordarla era mostrándola muy personal. Una historia de amor entre "Mollie" y "Ernest", y que toda la historia se reflejara en ellos", dijo anteriormente Martin Scorsese durante la premiere de la cinta en la Ciudad de México.

La cinta se estrenó el pasado 19 de octubre de 2024 en salas de cine y está disponible por streaming en la plataforma Apple TV+.

Con información Belén Eligio









