Linda Perry, ex vocalista de 4 Non Blondes, da emotivo concierto en Festival Hera

La compositora y productora Linda Perry ofreció una emotiva presentación en el Festival Hera, donde recordó momentos de su carrera como compositora y productora.

Ante tantos aplausos, la artista no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto a la mitad de su show, y no dudó en agradecer el cálido recibimiento: “Esto significa mucho para mí”, expresó la ex integrante de 4 Non Blondes.

Entre los temas que cantó se encontraban “Beautiful” (interpretado por Christina Aguilera en 2002) y “What’s Up”, la cual cerró el show y provocó que la gente corriera hacia el escenario para cantar con ella.

Linda Perry en el Festival Hera. Foto: Omar Flores / El Sol de México

Enseguida, Ximena Sariñana inició su show en el escenario principal, donde recibió a Paty Cantú como invitada, para cantar “Si tú te vas”.

Ximena Sariñana en el Festival Hera. Foto: Foto: Omar Flores / El Sol de México

Además de formar parte del cartel, la cantante también es integrante del comité organizador del Festival Hera, agradeció la asistencia de los fans a este evento que califica como histórico.