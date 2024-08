Linda Perry se presentará en el Festival Hera y habla de su admiración a Mon Laferte

Linda Perry está en busca de ampliar sus horizontes artísticos, y ya está teniendo acercamientos con el mercado latino para aprender sobre él, y trabajar de cerca con los artistas.

Actualmente la cantante y productora estadounidense está en proceso de conocer a los artistas latinos que están en tendencia, pero hay un nombre que ya había escuchado desde hace tiempo y la impulsó a acercarse a este mercado: Mon Laferte.

“La amo, pensé en acercarme a sus managers, realmente estoy interesada en saber quién está ahí afuera y quién vibra conmigo”, señaló en entrevista con El Sol de México.

La compositora y cantante explicó que esta curiosidad viene desde las raíces brasileñas que tiene por parte de su madre. “Lo tengo en mi sangre, y siento que es un buen momento para empezar a reintroducirme al mundo latino”.

La también productora de figuras como Christina Aguilera y Pink, agregó que durante su etapa con el grupo 4 Non Blondes (1989-1995), no tuvo la oportunidad de explorar estos ritmos, ya que su disquera en aquel entonces no estaba interesada.

Sin embargo, con el paso de los años y el auge que ha cobrado la música hispana en los años recientes, sintió la necesidad de explorar esa parte de la cultura de su familia.

“Hay mucha sensualidad en la música latina, espero aprender. Mi intención no es cambiar nada, sino aprender de esta cultura que ha estado haciendo música desde el corazón y con emoción, con movimiento”.

ENCUENTRA SU PROPIA VOZ

Con su documental “Linda Perry: Let It Die Here”, que viene acompañado de un disco, la artista que formará parte del Festival Hera el 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, asegura haber encontrado su propia voz.

“He estado escribiendo para otras personas, trabajando en bandas sonoras de películas, he colaborado por muchos años, más tiempo del que fui artista en 4 Non Blondes”, dijo. “Había olvidado lo fácil que es grabar y hacer todo esto, me estoy divirtiendo mucho”.

La originaria de Springfield, Massachusetts, confesó que le costó trabajo escribir para ella misma, pero a la vez fue un ejercicio liberador. “Me di cuenta que lo hago para mí, no tengo que responderle a nadie, ni hacer que suene como algo en específico, no necesito que la canción sea de cierta manera.

“Tengo la posibilidad de escribir lo que quiero y de que suene de la manera en que quiero, había olvidado eso”, agregó.

HONRADA DE TRABAJAR CON RINGO STARR

Hace unos meses Linda Perry encabezó la producción del disco de Ringo Starr, “Crooked Boy”, algo que representó un gran honor para ella, pues además de considerarlo un ser humano increíble y lleno de amor y paz, desde su juventud ha estado consciente de la grandeza de Los Beatles.

“Fue realmente disfrutable, algunos de mis mejores momentos, me gustan las canciones que escribí para él”, declaró. “Escribir y producir para un Beatle fue algo muy grande, especialmente cuando creces con su música, ante mis ojos ellos no se pueden equivocar, lo hicieron todo bien, experimentaron, fueron valientes, fueron una gran influencia en la música, no hay un honor mayor que haber colaborado con él”, finalizó.