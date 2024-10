Lindsay Lohan está en modo mamá, le encanta: Jamie Lee Curtis

Durante 2003, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se encontraban grabando Freaky Friday. En esa época, la protagonista era una adolescente de 17 años, sin embargo su rol cambió drásticamente al grabar la tan esperada secuela Freakier Friday.

En las grabaciones de la secuela de la película también conocida como Un viernes de locos, por su traducción al español, Lindsay Lohan demostró que dejó de ser una adolescente para enfocarse en su pequeño hijo, Luai.

La coprotagonista del clásico de Disney, Jamie Lee Curtis aseguró que actualmente Lindsay Lohan "siempre" está en "modo mamá", algo que le encanta a la actriz. Incluso, su rol de madre se podrá ver reflejado en la pantalla, pues en Un viernes de locos 2, el personaje de Lindsay tendrá una hija.

Le encanta. En realidad, es muy difícil sacarla de ese modo. Jamie Lee Curtis.

De acuerdo con la actriz, durante las grabaciones Lindsay Lohan se la pasaba al pendiente de su primer y único hijo, pese a que no lo llevaba al set. Sin embargo, el que no estuviera presente no implicaba que no lo viera, pues Jamie aseguró que Bader Shammas, esposo de Lindsay, siempre la recogía junto con su bebé.

Bader y Luai la recogían del trabajo casi todos los días. Vinieron y la esperaron en su remolque, y luego todos se fueron a casa juntos. Jamie Lee Curtis.

En una entrevista para People, Jamie Lee Curtis también afirmó que le encantaba ver la nueva faceta de madre de Lindsay Lohan.

¿De qué trata la secuela de Un viernes de locos?

La sinopsis oficial de Disney revela que la trama de la secuela de Un viernes de locos retoma la historia varios años después de la boda de Tess (Jamie) y Ryan. En ese momento, Anna (Lindsay) ya tiene una hija y en el desarrollo de la película tendrá una hijastra. Ante ello, afrontará los retos que surgen al fusionarse con la familia de su novio.

"Tess y Anna descubren que un rayo podría caer dos veces", revela la sinopsis de Disney.