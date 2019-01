Lindsay Lohan deja los escándalos y muestra su faceta como empresaria en Grecia

Aunque el escándalo sea casi un sinónimo en la carrera de Lindsay Lohan, las palabras “empresaria” y “éxito” podrían serlo por igual. El ejemplo más claro es el lanzamiento del Lohan Nightclub, inaugurado en octubre de 2016 en una de las zonas más exclusivas de Grecia.



En mayo del año pasado extendió su emporio al inaugurar el Lindsay Lohan’s Beach Club, ubicado en Mykonos, también en el país europeo. Este es el escenario donde se filmó, Lindsay Lohan: La reina de la playa, una reality show de MTV que trae de vuelta a las cámaras a la protagonista de Chicas pesadas.

“Creo que con este programa la gente tendrá un lugar en primera fila para conocer un lado diferente de mi vida que muchos no han visto antes. Estoy emocionada de compartir mi pasión en la industria hospitalaria y ver un detrás de escenas sobre cómo construyo mi imperio”, comentó la cantante sobre este show que se transmite los martes a las 23 horas por MTV Latinoamérica.

Al ubicarse en uno de los lugares más exclusivos de Grecia, la intérprete de Rumors asegura que en el Lindsay Lohan’s Beach Club “hemos tenido tantos increíbles invitados que nos visitan, desde DJ’s, socialités hasta estrellas de cine y más. Algunos los encontrarán en esta temporada, pero tendrán que verla para descubrirlos. No hay momentos aburridos en Mykonos”.

La serie realizada por Bunim/Murray Productions, encargados de éxitos como Las Kardashians, sigue a Lohan en la búsqueda de un equipo capaz de llevar a otro nivel este lugar. “Trabajé de la mano con MTV para elegir a los anfitriones VIP y asegurarnos de que teníamos a lo mejor de lo mejor en la industria hospitalaria para trabajar en el Lindsay Lohan’s Beach Club”, asegura.

El elenco lo compone un grupo de anfitriones y meseros VIP provenientes de exclusivos clubes nocturnos en Estados Unidos. “Ellos sabían que estarían en un show de MTV cada que mandaban una solicitud, pero no tenían idea para quién iban a trabajar hasta que llegaron a Mykonos”, explica la actriz que se define como una buena jefa.

“Soy una persona compasiva y siempre estoy ahí para mis empleados, así es que se pueden sentir cómodos para acercarse con cualquier problema que tengan. Quiero asegurarme de que aquellos que contrate sean responsables de sí mismos y que representen la marca Lohan de forma positiva”, explica.

A pesar del éxito que vive en el ámbito empresarial, Lindsay Lohan no olvida su trabajo artístico, el cual busca en un futuro equilibrar: “Yo me considero siempre una actriz, estoy orgullosa del trabajo que he hecho y estoy emocionada sobre mi desempeño como empresaria. Aunque queda mucho de mí por venir”, finalizó.