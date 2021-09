"Ted Lasso" y "The Crown" arrasan en los Emmy

"Ted Lasso" y "The Crown" se coronaron como las grandes ganadoras de la 73° edición de los Premios Emmy, alcanzando un total de siete y 11 premios, respectivamente, incluyendo Mejor Serie en sus respectivos géneros.

El evento, que se celebró de forma presencial desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles con menos cantidad de asistentes, contó con la conducción del comediante Cedric The Entertainer, quien inició con un número de rap (acompañado de figuras como Rita Wilson y Tracee Ellis Ross), y a lo largo de la ceremonia presentó una serie de sketches.

➡️ Así fue la alfombra roja de los Emmy 2021

La gran sorpresa de la noche fue "Hacks", que se alzó con tres de los premios de la categoría de comedia, los cuales se esperaba fueran también para "Ted Lasso". Por su parte, "Mare of Easttown" triunfó como Mejor Miniserie, y me valió a Kate Winslet un reconocimiento como Mejor Actriz.

"Este proyecto fue un momento cultural, unió a la gente y le dio algo de qué hablar, que no fuera una pandemia global", expresó la artista en su discurso de agradecimiento. Su compatriota Michaela Coel fue merecedora del premio a Mejor Guión en una Miniserie por su obra "I May destroy you", y dedicó su premio a las víctimas de abuso sexual.

Una de las malas sorpresas fue que "Wandavision" y "The mandalorian", pese a ser de las más nominadas de la noche (23 y 24 categorías), se fueron con las manos vacías en la ceremonia principal, aunque la primera obtuvo la semana pasada tan sólo tres premios en las ternas creativas.

A continuación la lista de principales ganadores:

MEJOR SERIE - COMEDIA

"Ted Lasso"

MEJOR SERIE - DRAMA

"The Crown"

MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

"Gambito de dama"

MEJOR ACTOR - COMEDIA

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

MEJOR ACTRIZ - COMEDIA

Jean Smart, "Hacks"

MEJOR ACTOR - DRAMA

Josh O'Connor, "The Crown"

MEJOR ACTRIZ - DRAMA

Olivia Colman, "The Crown"

MEJOR ACTOR - MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Ewan McGregor, "Halston"

MEJOR ACTRIZ - MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Kate Winslet, "Mare of Easttown"

MEJOR GUIÓN EN MINISERIE O SERIE LIMITADA

"I May Destroy You", Michaela Coel

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO - COMEDIA

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

MEJOR ACTOR DE REPARTO - COMEDIA

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO - MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Julianne Nicholson, "Mare of Easttown"

MEJOR ACTOR DE REPARTO - MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Evan Peters, "Mare of Easttown"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO - DRAMA

Gillian Anderson, "The crown"

MEJOR ACTOR DE REPARTO - DRAMA

Tobias Menzies, "The Crown"

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA

'Hacks': "Pilot"

MEJOR GUIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA

'Hacks': 'Pilot'

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE DRAMA

'The Crown': 'War'

MEJOR GUIÓN DE UNA SERIE DE DRAMA

'The Crown': 'War'

MEJOR SERIE DE VARIEDADES

"Last Week Tonight"

MEJOR PROGRAMA DE COMPETENCIAS

"RuPaul Drag Race"

MEJOR SERIE DE VARIEDADES CON SKETCHES