Listo el show para la Marcha del Orgullo LGBT+

Valentina, Playa Limbo, Taiga Brava, Dj Luis Rivas, el elenco de Mentidrags, así como el de la obra Todo Mundo Habla de Jaime, El Musical serán los encargados de amenizar la XLV Marcha del Orgullo LGBTQ+ este 24 de junio, en el Zócalo Capitalino.

Estos artistas formarán parte del talento musical que se presente en uno de los escenarios de la explanada, en donde también tendrán la participación de la Bruja Prieta, el Coro Gay de la Ciudad de México, Asax Dj, entre otros.

“La apuesta es tener coherencia en los escenarios en los que nos estamos presentando, hay mucho talento de personas trans, de personas no binarias, lo que queremos es brindar espacios a talentos que, de pronto, no se habían volteado a ver. En el comité tenemos la visión de que el concierto del zócalo tiene que ser un evento que sensibilice y celebre el talento LGBT”, afirmó Mario Bustamante, vicepresidente de Impulse Group México e integrante del Comité Incluye T, en entrevista.

La conducción correrá a cargo de distintas figuras como la activista Kenya Cuevas, quien recientemente fue ovacionada en la edición número 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, por la cinta Kenya, en la que retrata un acto de transfobia en la Ciudad de México. Además de ella, también destacan Eréndira Ibarra, Jerry Velázquez, Ophelia Pastrana, Michelle Rivera, Eliza Sonrisas, Coco Máxima, Ariel Venadito, entre otros.

Esta edición tiene la prioridad de visibilizar las necesidades y exigencias de los grupos vulnerados como aquellos con discapacidad, indígenas, personas portadoras de VIH, algunos que han sido privados de su libertad, trabajadores sexuales, migrantes, personas no binarias, adultos mayores, entre otros.

Durante el recorrido que se llevará a cabo del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución, todos estos grupos encabezarán un contingente, esto luego de haber sido expulsados de la marcha del año pasado por los mismos asistentes.

“La principal estrategia ha sido unirnos con asociaciones civiles sin fines de lucro, unirnos en una sola voz en la marcha para dar un posicionamiento político en el que estemos de acuerdo las principales sociedades que se preocupan por los derechos LGBT y así buscar la manera para que las cosas cambien”, dijo Bustamante.

Los temas por los que alzarán la voz y que piden erradicar son el machismo, la discriminación, exigir salud integral incluyente, libre de estigmas, alto a los crímenes de odio y transfeminicidios, entre otros.

“Desde el año pasado esa ha sido nuestra lucha, poner alto a los crímenes de odio, otras organizaciones están luchando por esto, porque aún no existen estadísticas precisas y, al final hay muchos crímenes que no son tomados en cuenta como lo que son porque las personas de la fiscalía no tienen esa sensibilidad de identificar cuál es un transfeminicidio, por ejemplo”, sostuvo el organizador.