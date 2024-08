Litzy confirma romance con el chef Poncho Cadena: encontré el amor cuando salí de MasterChef

Litzy confirmó lo que diversos fans de MasterChef confirmaban: su romance con el chef Poncho, quien fue juez del programa donde ella participaba. Aunque especificó que en el reality de cocina no tenían contacto, cuando salió de la competencia comenzó su historia de amor.

En palabras de Litzy, MasterChef fue el lugar en el que comenzó su atracción. Sin embargo, “por contrato” los chefs, que forman parte del jurado, no pueden convivir con los participantes, para que no les den “consejos ni clases”, por lo que no podían mantener una relación mientras ella estuviera en la competencia.

Por ello, esperaron a que saliera del programa para comenzar a frecuentarse, y como se llevaron bien, decidieron entablar una relación.

Gossip Rossana Nájera no sólo ganó un millón de pesos, ¿qué más le dejó MasterChef Celebrity?

Es un ser humano hermoso, un gran profesional, es increíble. Está padrísimo admirar a tu pareja.Litzy.

Aunque en diversas ocasiones Litzy no se sentía preparada para estar en la competencia de cocina, aseguró que posiblemente el destino quería que encontrara el amor y por ello llegó a MasterChef.

#SenseiMedia #KarlaDiaz #PinkTok ♬ sonido original - Pinky Promise @pinkypromisetv ¡La verdad por fin salió a la luz! 🫣 Lo que todos estábamos esperando. 🙊 #Litzy nos reveló con detallismo como se dio su relación con el #ChefPoncho 🤭 Ya disponible en YouTube: #PinkyPromise 🦄💖 #PinkyLovers

¿Quién es Litzy?

Litzy es una cantante y actriz mexicana que nació en la Ciudad de México. A finales de 1993 formó parte del grupo “Jeans”, un famoso grupo de pop de los noventa. De la mano de la agrupación, lanzó éxitos como Pepe, Me pongo mis jeans y Nueva generación.

Dos años después, decidió salir de la agrupación debido a que no estaba de acuerdo con la forma que manejaban el grupo. Por ello, en 1996 inició su carrera como solista, en la que produjo éxitos como Quisiera ser mayor.

En 2015, participó en el disco del reencuentro de Jeans llamado Deja Vu. Además, se sumó a la gira de los 90’s Pop tour, la cual reúne a diversos artistas del género pop de la década de los 90.

#90spoptour ♬ sonido original - Diana Elizabeth @dianaelizabeth24 @90’s Pop Tour #litzy

¿Quién es el chef Poncho Cadena?

Alfonso Cadena Rubio, conocido como Poncho Cadena, es un reconocido chef originario de Hermosillo, Sonora. Inicialmente, Poncho pensó que se dedicaría al Diseño Gráfico, pues incluso estudió una licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero en 2001 decidió mudarse a Canadá para estudiar en la escuela Pacific Culinary Artes, pues su pasión por la cocina viene de generaciones, debido a que es hijo del famoso chef Nacho Cadena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfonso Cadena Rubio (@donponchocadena)

En 2006, Poncho Cadena hizo su primera aparición en la televisión, cuando grabó una serie para el canal “El Gourmet”. Gracias a su estilo, también fue parte de programas como Parrilla a la mexicana, Reacción en cadena, Maestros del taco, Cocina de hacienda y MasterChef Celebrity.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfonso Cadena Rubio (@donponchocadena)

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, es dueño de los siguientes restaurantes: La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, Hueso en Guadalajara y Carbón Carbón en Cabo San Lucas, Baja California.