Livia Brito, ¿la próxima Aventurera?

A Livia Brito la quieren ver dramatizando a Elena Tejero en el espectáculo musical Aventurera de Álvaro Custodio, informó Juan Osorio, tras manifestar que ya tiene los derechos de nueva cuenta junto con su con socio Gerardo Quiroz para estrenar en febrero de 2020.

“De lo que puedo adelantar es que vamos a darle el tratamiento al guión que irá como la Aventurera original que se produjo en 1997 por Carmen Salinas y con el libreto de Carlos Olmos, y también va ir una persona que de seguro va a hacer una gran sorpresota en este montaje”, confirmó Juan Osorio en entrevista con El Sol de México.

Dijo que “en Frida Sofía no he pensado y dije claramente que vamos a platicar con Livia Brito para que la protagonice”.

Ante la pregunta sobre si en el caso de que Livia Brito no aceptara participar en Aventurera qué otra opción tendrá o si será Susana González, contestó: “Susana, bueno ella ya hizo una larga temporada y bueno se puede descartar en su momento”.

Tampoco confirma a su amiga Carmen Salinas para que vaya en Aventurera, “eso aún no lo sé, no he hablado con Carmelita, hay que esperar”.

Cabe señalar que grandes actrices convertidas en vedettes han pasado por Aventurera la inolvidable y desaparecida Edith González, además de Maribel Guardia, Ninel Conde, Itatí Cantoral, Niurka Marcos. Paty Navidad, Adriana Fonseca, Yatana, Sabine Moussier, Lorena Rojas y Malillany Marín.

Recientemente Livia Britó terminó las grabaciones de la telenovela Médicos, que está por estrenarse en el mes de noviembre y donde compartirá creditos con Erika de la Rosa, Rodrigo Murray y Grettell Valdez entre otros actores