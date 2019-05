Liz Gallardo explora su talento en producción de cine

Aunque la idea de convertirse en productora no sea del todo su agrado, la actriz Liz Gallardo considera que es un paso necesario que debe de dar en su carrera, pero no a beneficio propio, sino para apoyar la creación de contenidos de calidad en el cine mexicano.

“No se me antoja ser productora, pero ya es momento de hacerlo, siento una responsabilidad al respecto, porque hay que hacer cosas de calidad”, comentó la actriz, quien consideró que al cine mexicano actual le falta contar mejores historias.

“Aunque no me encante la producción sé lo difícil que es hacer un negocio y perder, pero hay que encontrar una forma de hacer productos que no sean comerciales, pero sí comerciables”, añadió.

Por eso es que Liz Gallardo se aventuró a debutar como productora este año con la realización de la cinta Inevitable, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). “Se trata de una historia muy fuerte, cruda, es una historia de denuncia que toca el tema del abuso sexual a menores de edad y el aborto clandestino. Es una película muy polémica de la realidad de nuestro país y de otros del mundo”, dijo.

Asimismo continúa con su trabajo como Mariana, en la telenovela Doña Flor y sus dos maridos que se transmite a las 20:30 horas por Las estrellas. “Lo que más me atrajo fue el elenco es el mejor acierto de este proyecto, son compañeros que respeto y admiro”, apuntó.

Liz Gallardo afirmó que ésta historia rompe con las telenovelas tradicionales: “Es una historia que rompe un poco el estilo de lo clásico y tradicional, desde el elenco, pues tuvieron es gente de cine y teatro que trabaja en otro tono, y eso ya de entrada se agradece”, afirmó.