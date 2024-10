Llega a la FICM “Un cuento de pescadores”, película basada en una leyenda purépecha

Morelia.- Cuenta la leyenda purépecha que un espíritu, con una forma similar a la de una sirena o de una mujer vestida de blanco merodea en las madrugadas el Lago de Pátzcuaro, Michoacán, hipnotizando a los hombres quienes, inexplicablemente, amanecen al día siguiente ahogados.

En la región se conoce como “La Miringua”, de acuerdo con los pobladores, el espíritu se aparece únicamente a quienes caminan cerca del lago y hace que olviden su destino, pierdan la noción del tiempo y se alisten para recibir a la muerte.

Esa es la historia que conquistó al cineasta Edgar Nito, quien la plasmó en su largometraje “Un cuento de pescadores”.

Gossip La IA no sustituirá a la imaginación, dice Alfonso Cuarón en el FICM 2024

“Es una especie de sirena que está en los lagos de Michoacán y dicen que el ‘amor’ confunde a los pescadores y termina arrastrándolos al agua”, afirmó Nito en entrevista.

“Me gustan los temas de vida o muerte, que son más oscuros, que tienen que ver con pasiones del ser humano, con sus problemas, en esta película hablamos de terror y suspenso, pero también los personajes encuentran en sus pecados este desenlace trágico, se mezcla un poco la realidad con la ficción”, agregó.

El guion, que coescribió con Alfredo Mendoza, nació de los testimonios y anécdotas de los pobladores que viven en este lugar. El rodaje del filme se llevó a cabo, principalmente en la noche, por lo que significó una gran complejidad el desplazarse, se adaptaron a “vivir de noche” y dormir de día.

Te puede interesar: El cineasta Adolfo Dávila invita a jóvenes en el FICM a cuestionar el sistema de justicia de México

Michoacán y Guanajuato fueron algunas de las locaciones que se utilizaron, indicó el director, mientras que, además de equipo de la Ciudad de México, también se contrató talento local.

“Me gusta el cine de terror porque, cada que me quedo solo en un lugar oscuro, donde se puede correr un peligro, me llama la atención vivir la experiencia, porque me imagino todos los posibles escenarios, de ahí tomo inspiración para hacer este tipo de películas”, dijo.

Durante la filmación vivieron una sensación de terror, “estábamos leyendo una recopilación de anécdotas que hicieron en la UNAM, lo estábamos leyendo en voz alta, estábamos en una cabaña hasta lo más alto de la punta de la isla, a las tres de la mañana y, de repente, en ese momento se fue la luz en la isla, se provocó un ruido fuerte, pero nadie despertó, estábamos mi coescritor y yo, para mí fue muy claro, eventualmente sí era una señal de que algo pasaba porque era mucha coincidencia.

Decidimos bajar de la cima de la isla hacia el lago, para ver algo, empezamos a caminar y paramos porque estábamos a dos de que nos ahogara esta criatura, ese fue el momento en el que algo interesante nos sucedió

reveló Nito.

“Cuando pasan esas coincidencias, para mí son de respeto, creamos o no, no está de más encomendarse, tratamos con respeto esa historia, y a la gente que la cuenta , los pobladores, por eso los involucramos, los hicimos partícipes, como una manera de pedir permiso y agradecer al mismo tiempo”, sostuvo.

“Un cuento de pescadores” la protagonizan Noé Hernández, Mercedes Hernández, Myriam Bravo, Andrés Delgado, Renata Vaca, Hoze Meléndez y José Antonio Becerril, entre otros.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Sitges, en España, mientras que en México se proyectó durante el Festival Internacional de Cine de Morelia. El filme compite en la categoría de Largometraje Mexicano.

Luego de su paso por festivales, Nito espera tener una corrida comercial en cines, así como en circuitos culturales, próximamente.