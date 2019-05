Llega a los cines del mundo la versión live-action de Aladdin

Aladdín es un joven que sobrevive robando comida para él y Abu, su mono y fiel amigo. En una de sus aventuras conoce a Jasmín, la princesa de Agrabah de la que se enamora. En su afán de conquistarla, Jafar, un poderoso hechicero que quiere ser sultán, lo convence de ir por una lámpara mágica donde conoce a Genio y comienza su viaje por enamorar a la chica con tres deseos como base.

La historia, las canciones e incluso la productora, Disney, son las mismas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la versión animada de 1992 y el live-action que se estrena en cines mañana? “En primera, no luzco como el Aladdín original”, dice con orgullo Mena Massoud, actor que da vida al encantador callejero. “Definitivamente hubo una modernización porque tenía que ser relevante para el público del 2019”, añade Naomi Scott, quien interpreta a la princesa Jasmín.

Estos cambios van más allá del destello visual que su director, el aclamado director inglés Guy Ritchie (Snatch), realizó en la cinta. Tampoco por la evidente tecnología que luce en los musicales de las canciones clásicas como Príncipe Ali o Un mundo ideal, sino porque aquí conocemos a fondo quién es Aladdín y cuáles son las luchas de la princesa Jasmín.

“Cada vez que humanizas a un personaje obviamente hay una gran diferencia. Así los personajes tienen mayor profundidad, y ciertamente viajes más profundos”, señala el actor de origen egipcio, quien tras su primera audición por este papel se alejó de la cinta animada y evitó ver la obra musical de Broadway aunque se encontraba en Londres mientras filmaban la cinta.

“Lo hice porque quería enfocarme en que la historia trata de un hombre joven que está en un viaje de identificación propia, de descubrir quién es para aprender que es lo suficientemente bueno, pues perdió a sus dos padres cuando era muy joven y eso lo formó como persona”, acotó el actor en su visita a México.

El caso de Naomi Scott es similar, pues tras conseguir el papel su objetivo fue “darle mayor profundidad a Jasmín. Ella no sólo busca casarse con quien quiere, también pretende la justicia del reino, porque ella quiere ser líder; eso es un fuerte mensaje para las chicas jóvenes, porque demuestra que puedes conseguir ambas cosas”, afirma la actriz que pronto estrenará el reboot de Los Ángeles de Charlie.

“Cuando trabajaba en el personaje pensaba: ‘Si yo fuera una niña de ocho años, ¿qué es lo que me gustaría ver de estas heroínas de Disney?’. Y quería ver a alguien imperfecta, alguien con quien me pudiera relacionar por su humanidad, que vive un viaje y es una líder que encuentra su voz. Y eso me parece importante para transmitirle a las más jóvenes”, añade.

Además de Mena Massoud y Naomi Scott, en el elenco destaca el trabajo de Will Smith como el Genio de la lámpara, con quien el actor de Aladdín tuvo un primer encuentro poco entrañable: “Estaba tan nervioso de conocerlo que se me olvidó presentarme y él creyó que yo era uno de los bailarines. Entonces me fui y regresé para decirle quién era yo. Me dio un gran abrazo, hablamos del trabajo y esas cosas, pero yo seguía muy nervioso”, recuerda Massoud.

El resto del elenco lo componen Marwan Kenzari como Jafar; Navid Negahban dando vida al Sultán y Nasim Pedrad en el papel de Dalia, la asistente y mejor amiga de Jasmín.