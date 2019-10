Llega la gira de Luciano Pereyra a México

Luciano Pereyra, es un cantautor originario de Argentina, que se ha consolidado dentro de la industria musical gracias a su carisma y versatilidad musical, en la que mezcla sonidos de zamba, carnavalito, vals, y baladas, logrando así, 20 años de trayectoria.

Después del éxito que tuvo a lado de Lucero con el temaComo Tú, ahora Luciano presenta su nuevo singleTe estás enamorando de mi, en colaboración de la artista colombiana Greeicy, quién también estuvo involucrada en la composición.

“Me siento muy feliz, es una canción que nos unió, hoy en día es muy complicado poder grabar la canción y/o el video con los artistas que colaboran en ella, pero creo que la misma música es la que hizo la magia, para que Greeicy y pudiéramos hacer todo juntos”, comentó a El Sol de México.

La canción fue grabada en Miami y el video en Buenos Aires, y desde su lanzamiento, arrasó con las reproducciones, que hasta ahora ya cuenta con más de 19 millones de visitas.

“Cuando escuche la canción me conecte con ella, eso es lo más bonito de la música. En chile ya tuve la oportunidad decantar con él y me siento feliz, fue un gran trabajo”, añadió Greeicy.

Luciano agradeció que a travésde la música ha conocido personas increíbles, “yo ya conocía el trabajo de Greeicy, pero el poder ver lo linda que es y la pasión que tiene al cantar, de verdad que fue un privilegio, es el inicio de una linda amistad y que dure por muchos años, le agradezco a la música que me lleve a conocer gente tan linda y maravillosa”.

La canción narra la historia de una secreta pasión en medio de un casting, “en el videoclip yo la hago como de artista en donde estoy seleccionando a mis bailarinas para el próximo concierto y Greeicy es mi asistente personal, de repente ya hay miradas, celos, etc, etc, que te dan señales, que te dan los ánimos de decirle, a mi también me gustas”, explicó el cantante que actualmente cuenta con 12 álbumes.

Por su parte, la guapa colombiana, añadió “el amor está en todos lados, no solo con la pareja, también con amigos y con la familia; el amor nos hace sentir felices, además creo que el amor nace de la música, de las historias o experiencias que se cuentan en las canciones”.

Sobre la gira #20añosalViento, Luciano nos compartió que se siente muy feliz, ya que ha tenido buena respuesta de parte del público, “me siento muy feliz porque iniciamos la gira en Uruguay; en Argentina también ya ofrecí recitales y estoy muy emocionado por ya voy por el concierto número 8 en el Luna Park”, comentó.

El argentino, pisará suelo mexicano el próximo 14 de noviembre y el recinto que lo recibe será el teatro Metropólitan, “yo tengo una historia personal con México, mi padre es cantante y siempre tuve influencia musical mexicana, el año pasado me presenté por primera vez en el Lunario y ahora hacerlo en este teatro, es para mi un honor”, concluyó.