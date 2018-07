Llega la obra de teatro Las arpías a la Ciudad de México

Después de una gira de ocho meses por varios estados del país, Estados Unidos y Centroamérica, la obra de teatro Las arpías abre temporada en la Ciudad de México a partir de próximo viernes 13 de julio en el Telón de Asfalto.



Con un elenco conformado por once actrices, que alternarán funciones y que trabajan con la dirección de Benny Ibarra padre, la obra permanecerá dos meses en cartelera.



Las arpías de la autoría del francés Robert Thomas es un thriller con toques de comedia que ronda en torno al misterio de la muerte de un millonario en una casa de campo ubicada en el medio de la nada.



Las sospechosas del asesinato son ocho mujeres, todas cercanas al difunto y con motivos secretos para matarlo.



Ninel Conde, Lorena Herrera, Maribel Guardia, Victoria Ruffo, Jacqueline Andere, Zoraida Gómez, Ana Patricia Rojo, Lorena Velázquez, Sherlin, Ariadne Díaz y Adriana Fonseca conforman el elenco.







NINEL Y LORENA TIENEN PLEITO

Aunque las actrices que participan en Las arpías insistieron que al llevar tanto tiempo de convivencia han logrado llevarse bien, hay un notorio distanciamiento entre Ninel Conde y Lorena Herrera, que alternan en el papel protagónico de la obra.



En la conferencia, la prensa les pidió que hicieran las paces, pero Ninel dio una rotunda negativa. “No, no hay relación con una persona que siempre me falta al respeto. Yo a la señora no le he hecho nada. Ella ha sido muy grosera. Yo no tengo nada que hablar con ella”.

En tanto Lorena explicó “faltarle al respeto de qué manera, yo soy una persona que tiene un humor muy negro y muy ácido y hay gente que no soporta el humor negro, lo siente como una ofensa. Yo tengo otros compañeros que manejan el humor negro y se me hace simpático”.