!Llegó el día del Corona Capital!

Este fin de semana la Ciudad de México no dejará de moverse. La novena edición del Corona Capital se presentará hoy y mañana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Serán 47 actos en vivo los que se estiman suenen desde las 14 horas hasta después de la medianoche en ambos días.



Este año los actos principales estarán encabezados el sábado por Robbie Williams y el domingo por Imagine Dragons. El británico volverá a nuestro país 12 años después de sus shows agotados en el Foro Sol. Mientras que los estadounidenses volverán al Corona Capital luego de su participación en 2013, pero ahora como uno de los actos principales.



Uno de los grandes regresos a México será también el de The Chemical Brothers, pues desde el Vive Latino 2011 que no tocan en tierra azteca. Lo mismo ocurre con Nine Inch Nails, que participaron en el festival iberoamericano en 2014 y ahora vuelven en el Corona Capital.



Entre las bandas que por primera vez visitarán la capital del país se encuentran Death Cab For Cutie, la agrupación indie pop ocho veces nominada al Grammy presentará su nuevo material Thank you for today. Así como The War on Drugs, que se presentará luego de 13 años y cuatro álbumes de estudio, A deeper understanding el más reciente.

Guía de sobrevivencia

Black Range y King Henry serán los actos que abran el festival el sábado y domingo a las 14:10 y 14 horas, respectivamente. Sin embargo, el acceso al festival podrá hacerse desde las 13 horas.

Quienes no lleven mochilas podrás acceder por la fila FAST LINE. Si necesitas cargar una puedes dejarla en alguno de los lockers que el festival rentará desde los 500 pesos por ambos días.



Como sucedió el año pasado, no habrá pagos en efectivo para comprar alimentos o bebidas. Todos los puestos de comida, mercancía y foodtrucks contarán con el método Cashless, una pulsera a la que se le recargará saldo tantas veces quieras en cualquiera de las seis zonas designadas.



El acceso peatonal será por Puerta 6, sobre Viaducto Río Piedad. Las estaciones del metro son Ciudad de los Deportes y Puebla, de la línea 9. También habrá una zona para dejar bicicletas, pero será necesario llevar cadena y candado para asegurarlas. El estacionamiento oficial se encuentra en la Puerta 15



En conjunto con el INJUVE, el Corona Capital ofrecerá por sexto año el programa Regreso Seguro a Casa, con nueve rutas de autobuses que saldrán por la Puerta 2 del Palacio de los Deportes. Tendrá un costo individual de siete pesos y el horario será de 00 a 02:30 horas.



Festival con causa

Será el primer año que el Corona Capital ofrezca una experiencia para personas con pérdida auditiva degenerativa. A través de la fundación Silencio A.C., la empresa cervecera otorgará a 20 personas chalecos con la capacidad de recibir la señal de audio por radiofrecuencias, es decir vibraciones a través de las cuales las personas podrán sentir la música.

“Estamos muy emocionados porque compartimos esta idea con algunas de las bandas del Corona Capital y recibimos respuesta positiva de grupos como Bastilles y MGMT, que son bandas que nos ayudarán a transmitir este mensaje de inclusión y ayudándonos a tener mayor visibilidad en el show”, dijo Alex Gershberg, Brand Manager de Cerveza Corona.



El Corona Capital también tendrá como objetivo convertirse en un festival sustentable. Lo realizará a través de vasos 100 por ciento biodegradables. “Todos los vasos utilizados podrán regresar al proceso productivo de la cerveza sin dejar ningún tipo de desperdicio”, comentó.