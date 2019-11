Llevan la vida de Eliades Ochoa al cine

Huelva, 20 de Noviembre.- El guitarrista y cantante cubano Elíades Ochoa llegó a Huelva, sur de España, donde una película sobre su historia: “Elíades Ochoa, de Cuba y para el mundo” compite por el Colón de Oro de la 45 edición del Festival de Cine Iberoamericano de esta ciudad andaluza. “Yo era un campesino que iba por las calles tocando guitarra, tocaba para poder vivir y hoy quiero mucha vida para seguir tocando guitarra, que es distinto”, dijo en la presentación del filme junto a la directora, Cynthia Biestek, afincada en Yucatán, Méxco.

La Sección Oficial de Largometrajes a Concurso del certamen se cerró hoy con ‘Eliades Ochoa, de Cuba y para el mundo’, primer largometraje de los directores Rubén Gómez y Cynthia Biestek, homenaje a uno de los grandes de la música cubana. El miembro de la legendaria banda cubana Buena Vista Club Social, es el protagonista de este documental, que también cuenta con la participación del oscarizado actor Benicio del Toro, quien lo define como el Johnny Cash de América Latina.

La codirectora Cynthia Biestek afirmó que se trata de un proyecto que quiso llevar a cabo porque “soy una fanática de la música cubana y he ido muchas veces a Santiago de Cuba para disfrutarla”. Tras referirse en varias ocasiones a la Casa de la Trova de Santiago de Cuba, afirmó que consideró que era importante contar la historia de Eliades Ochoa, que comenzó tocando en la calle y logró ser conocido a nivel internacional.

El estreno de la película en Huelva, Cynthia Biestek llega acompañada por buena parte del equipo, entre ellos, el propio protagonista, Eliades Ochoa; la compañera sentimental del artista cubano Grisel Sande, autora del libro ‘Eliades Ochoa, de la Trova para el mundo’, obra en la que se ha inspirado la película; así como su hija Évora Sande, que ha colaborado en la realización de la obra, especialmente en el ámbito musical.

Elíades Ochoa manifestó su satisfacción de que el documental que se presenta en la Sección Oficial de la edición 45 del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva “está dando la vuelta al mundo, y tengo que agradecerlo, porque, si no hubiera sido por los medios de comunicación y por personas que me he cruzado en e camino, la música tradicional cubana estaría en el cajón del olvido y, afortunadamente, hoy en día es conocida internacionalmente”.

La hija de Eliades Ochoa, Évora Sande manifestó que “mi padre sigue con proyectos en el mundo de la música, porque es su auténtica pasión. Y así lo es desde que con los tres años comenzó a tocar la guitarra, aprendiendo de forma autodidacta. No hay día que no esté con su guitarra, por lo que ya estamos trabajando en nuevos proyectos en los que seguirá investigando, por ejemplo, buscando la fusión con el flamenco”.

La coproducción ‘Eliades Ochoa, de Cuba y para el mundo’ (Cuba, México, Francia y USA, 2019) es la ópera prima de los directores Cynthia Biestek y Rubén Gómez. Imágenes inéditas, material de archivo y entrevistas conforman este título que da a conocer detalles de la vida personal y la obra de uno de los artistas cubanos más reconocidos mundialmente, con escenas rodadas en Santiago de Cuba, donde nació, y en otras partes del mundo para mostrar los lugares por donde ha pasado.