Lloyd Kaufman defiende el cine independiente

TLALPUJAHUA, Mich. Aunque el cine independiente sufre diariamente por lograr mantenerse entre el gusto del público, el cineasta estadounidense Lloyd Kaufman destacó que el público es bastante fiel como para seguir impulsando este tipo de producciones.



El cineasta que ayer recibió un homenaje en el Festival Feratum, dijo durante una conferencia previa que le valía más este tipo de reconocimientos que algunos premios como el Oscar, al considerar que estos están manipulados por ciertos grupos.



“Tú puedes comprar un Oscar. La industria del cine alrededor del mundo está bastante controlada por un pequeño grupo de gigantes empresas y por el gobierno. Con Troma, somos el último estudio de cine independiente. Y para mí, después de hacer películas por 50 años, liderar la Marcha de las bestias en un honor más grande que ganar un Oscar”, apuntó.



El cineasta destacó que es más importante un trabajo de calidad que conquiste al público que uno que haya costado mucho dinero. “Algo que he aprendido es que no puedes comprar el amor. No puedes comprar la recomendación entre personas de una película que haya costado 2 millones de dólares si no es buena, ni al gastar cientos de miles de dólares en publicidad”, dijo.



El director reconocido por cintas como Tromeo y Julieta o Throma’sWar, se dijo optimista de que en un futuro el cine independiente logre volver a posicionarse en el gusto del público. “Espero vivir lo suficiente para ver el renacimiento de los estudios de cine independiente. Y puedo verlo por los maravillosos jóvenes que aman las películas como aquí en Feratum”, finalizó.