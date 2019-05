Lo artificial y la exageración de Susan Sontag llegan al MET Gala

Tomando como temática el Camp, un término acuñado por la ensayista Susan Sontag, donde lo artificial y la exageración son protagonistas, el MET Gala 2019 será un espacio único para los amantes de la moda y los protagonistas de la cultura pop actual.

Brad Goreski, estilista de la moda y quien participa en la alfombra roja de este evento que se transmitirá el 6 de mayo a las 16 horas por E! Entertainment, considera que “lo que veremos este año será mucha gente interpretando este tema en distintas formas”.

El tema del Camp ofrece una gran posibilidad de vestuarios, donde uno de los más esperados es Harry Styles, “es un joven que viste tantos looks poco convencionales”, apuntó Goreski sobre el cantante que se popularizó con la banda One Direction. “Estoy emocionado por saber qué es lo que Harry va a vestir porque no es alguien que sólo use chamarras, jeans y camisas el realmente se divierte con la moda”, explica. El estilista de moda recordó que el MET Gala, encabezado por Anna Wintour, editora de la revista Vogue, es un evento “dedicado a levantar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte”, y con la que se da inicio a la exposición que este año incluirá 175 artículos sobre el Camp. Sin embargo, es también un referente de la cultura pop cuya alfombra roja “es como ninguna otra”.

“No hay ninguna regla, pero es también una gran oportunidad para los diseñadores, donde tienen la oportunidad de hacer una declaración sobre su propio estilo, entonces es importante no desperdiciar la oportunidad. Se ha vuelto un momento muy importante en la cultura pop y la moda”, apuntó.

Para Brad Goreski, la gala realizada el año pasado, cuya temática fue la moda y la imaginación católica “fue probablemente una de las mejores, pues abrió la posibilidad a muchas interpretaciones. Había tanta gente que vistió el tema y que se divirtió con ello”, dice el especialista.

En todo el tiempo que Brad Goreski ha participado en la alfombra roja de la gala, ha sido Sarah Jessica Parker la que considera que ha sido más consistente. Pero una de las que figura para ser una promesa es Cardi B: “Ella es un referente de la moda ahora, este año estará ahí y dará mucho de qué hablar”, comenta.