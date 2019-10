Lo de Culiacán es una puesta en escena: Rubén Albarrán

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, consideró que las balaceras y los actos violentos ocurridos el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, fueron actos planeados para distraer a los ciudadanos de otros temas coyunturales.

“Me parece que lo de Culiacán es una puesta en escena, pues el narcotráfico está manejado por el estado en todos los países, aquí en México es más evidente. Es una forma de distraernos de asuntos realmente importantes”, respondió el cantante tras ser cuestionado sobre este tema.

Albarrán, quien es activista en cuestiones ambientales y de derechos humanos, argumentó que en estos momentos “el ejército está pertrechado en el istmo de Tehuantepec, donde se está gestando el Proyecto Transísmico, que es el proyecto del actual presidente, no donde está el narcotráfico. Creo que eso es una muestra de como todo esto es una puesta en escena para distraernos”.

Política A mentadas de madre, Rubén Albarrán abre foro de masculinidad tóxica en el Senado

El Corredor Transísmico de Tehuantepec es uno de los proyectos que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que ha causado polémica por el costo de más de mil millones de pesos y los posibles problemas ambientales que podría causar.

El cantautor lamentó que no se esté poniendo atención en otros problemas como “lo que está con el agua, que a mi me preocupa muchísimo, porque es el agua de todos, no para hacer minería, para contaminarla. Y sí, es un momento donde debemos ponernos en acción, despertar de verdad, tomar conciencia de lo que estás sucediendo”, agregó.

Rubén Albarrán presentó junto a Café Tacvba el programa documental Bios. Vidas que marcaron la tuya, en donde la agrupación integrada también por Meme, Quique y Joselo, cuentan su historia ahora que cumplirán 30 años de carrera y el cual será emitido por National Geographic en un especial de dos horas el 10 de noviembre.