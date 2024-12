La casa de los famosos, Ángela Aguilar y Christian Nodal: lo más buscado en Google México en 2024

El reality “La Casa de los Famosos México” y los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron algunas de las búsquedas más recurrentes durante 2024 de Google México.

De acuerdo con el informe anual publicado por la compañía, que muestra las búsquedas más populares en el ámbito del entretenimiento, tanto el programa de Televisa Univision, cuyo ganador fue Mario Bezares, como los cantantes que se casaron el pasado julio, lideraron las categorías de Televisión y Música, respectivamente.

En ésta última categoría ocupó el tercer lugar Cazzu, la exesposa del intérprete de “Adiós amor”. Debajo de los tres, se situaron Usher, One Direction, Dani Flow, Nicki Nicole, Paquita la del barrio, Beyoncé y Drake Bell.

El interés en Ángela Aguilar se reflejó también en la lista general de personas más buscadas, lista que ella lidera, seguida del conductor del programa “Ventaneando” Daniel Bisogno, quien enfrentó problemas de salud en mayo; Christian Nodal, Fofo Márquez, el influencer que enfrenta un proceso por agresión física a una mujer, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Mayo Zambada, Cazzu, Marco Verde y la primera presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Lo más solicitado de la televisión

El top tres de Televisión lo completan la serie de Netflix “Bridgerton” y la de Prime Video “Nadie nos va a extrañar”. Después, otros de los contenidos más buscados son “Bebé Reno”, “El secreto del río”, la secuela de “Juego de Tronos. House of the Dragon”, “Cásate con mi esposo”, “El amor no tiene receta”, “Avatar: la leyenda de Aang” y “Ella era bonita”.

Intensamente 2 arrasa en el cine

Por otra parte, el rubro de las películas estuvo dominado por “Intensamente 2”, que compitió con “Deadpool & Wolverine” y el regreso de “Beetlejuice”. “Kung Fu Panda 4”, “La sociedad de la nieve”, “Romper el círculo”, “La sustancia”, “Pobres criaturas”, “Venom: el último baile” y “Oppenheimer” completan los diez primeros puestos de la categoría de la pantalla grande.

De manera individual, las personalidades de Hollywood con mayor interés fueron Emma Stone, Sydney Sweeney, Nicole Kidman, Jacob Elordi y Hugh Jackman.