“¡Lo mío es la comunicación!”: Lolita de la Vega

La palabra con la cual Lolita de la Vega ha llevado su trayectoria en los medios de comunicación a lo largo de 34 años es “congruencia” y avalada en ella, desiste ocupar un puesto político, para continuar en el periodismo en el cual estará “hasta el último minuto de mi vida”.



En entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM), con motivo del aniversario número 19 de su programa Frente a Frente de Radio Fórmula, la comunicadora reconoció que la han invitado a postularse para ocupar cargos públicos, pero se ha negado.

“Me han ofrecido candidaturas, pero hasta el momento no me he dejado seducir por el canto de las sirenas. Si hubiera aceptado ser diputada federal. Habría durado tres años como tal y me hubieran colgado el logotipo de un partido político. Yo he dedicado mi existencia al oficio del periodismo con profunda emoción y es lo que me gusta realizar y lo haré hasta el último minuto de mi vida. Hay que ser congruente… ¡Lo mío es la comunicación!”.

En su carrera profesional, De la Vega fue pionera en entrevistar a candidatos de otros partidos políticos, cuando esto no se veía en los medios hace tres décadas. Es una ferviente creyente de la pluralidad política y de la libertad de expresión. Al respecto comenta cuál es su compromiso como comunicadora.

“Lo asumo en cada programa. Cada vez que me siento en las cámaras es con los mismos nervios. Es una sensación que se siente inexplicable”, manifiesta y a pregunta expresa destaca que la imagen de la mujer periodista ha cambiado, al ser está más combativa.

Expresa que anteriormente “había lectoras de noticias” como Lourdes Guerrero o Lolita Ayala y tuvo la fortuna de ser de las primeras periodistas de medios electrónicos de ir al lugar de los hechos y hacer trabajo de campo y uno de las experiencias más enriquecedoras que ha tenido fue haber cubierto el movimiento zapatista de 1994.