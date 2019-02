Lo que debes saber del festival EDC en el Autódromo

Este fin de semana, el Autódromo Hermanos Rodríguez lo invadirán los beats y miles de personas que asistirán al Electric Daisy Carnival mejor conocido como EDC en donde tocaran los mejores DJs del mundo, entre ellos se encuentran los hermanos Dimitri Vegas y Like Mike.

“Es increíble para nosotros, hemos tocado en México como por 10 años, nuestro primer show fue uno pequeño en Monterrey y aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque fue uno de los primeros que hicimos y una locura, siempre tenemos mucha conexión con los fans mexicanos por lo que ser parte de este gran show es algo que estamos esperando”, expresó Dimitri en entrevista telefónica para Organización Editorial Mexicana (OEM).

Sobre las diferencias que el DJ encuentra entre sus conciertos individuales y los grandes festivales, Vegas considera “lo combinamos muy bien, creo que nosotros sólo llegamos y hacemos lo nuestro, y disfrutamos con la gente y eso es lo que cuenta", también añadió que en su show “vamos a traer muchísima música nueva, mucha energía, va a ser muy divertido” aseguró.

En ocasiones anteriores los hermanos han presentado algunas mezclas de su música con canciones latinas, como cuando usaron la canción de Luis Fonsi Despacito en un show, en cuanto a si en esta ocasión se podrá escuchar algo similar, Vegas comentó que “eso es un poco una sorpresa, pero puedes contar con que sí”.

Dimitri también afirmó que el proceso creativo de cada tema es distinto, al igual que cada concierto por lo que “cualquier cosa puede ser una inspiración, la belleza de la música radica en que todo tiene su propia historia, nunca es la misma fórmula y es lo que lo hace verdaderamente único” dijo.

Uno de los retos a los que se enfrentan como músicos “es encontrar la conexión, una melodía que conecte con el público”. Por lo que se refiere a la gente que no cree que la música electrónica es música dijo: “Si regresamos a los años 50, la gente probablemente cuando escucharon la primera canción de rock and roll pensaban que eso no era música, mi mamá me dijo que cuando ella era joven sus papás le decían que los Beatles no eran música, es algo generacional, una vez que empiezas a decir que la música nueva no es música, eso significa que estás envejeciendo” aseguró entre risas.

En Bélgica, cada año los hermanos presentan un festival que ellos mismos organizan The Garden of Madness, antes Bringing the Madness, en el que se encuentran Djs de gran prestigio.

Para el músico es difícil decidir qué es lo más emocionante de su trabajo, sin embargo “sé qué es lo que disfruto menos, pero no lo que disfruto más, lo que disfruto menos son los vuelos, el tiempo que esperas al ir de un lugar del mundo a otro, eso puede ser muy agotador, por lo demás disfruto todo”.

Así para Vegas “es increíble que a tanta gente le guste nuestra música y andar por todo el mundo fiesteando con ellos, ha sido algo genial hasta ahora” añadió.

Dimitri considera la relación con su hermano es “increíble, hemos hecho esto por casi 15 años juntos y aún nos divertimos”.

Además, el talento de Dimitri, no se limita al ámbito musical, “siempre ha sido mi pasión actuar, pero hace unos cuantos años empecé a tener unas oportunidades para hacerlo y me he estado metiendo a esta aventura, voy a estar en algunas películas este año”. Los hermanos se han caracterizado por impulsar y llevar talento mexicano al Tomorrowland, uno de los festivales más importantes de música electrónica, con más de un millón 400 mil asistentes cada año se reúnen en Boom, Bélgica.