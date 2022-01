Lolita Cortés se reconoce como Queer durante concurso Drag

La cantante y actriz de comedia musical Lolita Cortés declaró abiertamente sus preferencias sexuales al dar su opinión como jurado en un concurso de Drag Queen.

Y es que la famosa forma parte del jurado del concurso Iconic Drag Fashion Week, un reality de moda que es transmitido a través de YouTube, donde compiten diseñadores mexicanos confeccionando vestuarios y atuendos inspirados en la cultura mexicana.

Sin embargo, Lolita Cortés, quien debido a sus duras críticas en los concursos ha sido llamada como "la juez de hierro", reveló su orientación sexual al dar su opinión ante una de las concursantes.

La cantante criticaba el atuendo de la concursante Enchantee Irazú, quien al escuchar sus comentarios, replicó que ella era Qeer, a lo que Lolita la interrumpió para revelar que ella también lo era, sin embargo no compartía su apreciación sobre el concepto.

"Yo soy una persona Queer. ¡Claro que soy Queer!, salgo completamente de lo que los cánones sociales están pidiendo. Soy una persona que está completamente tatuada, que ama los piercings, que es bisexual… Soy Queer, pero no por eso me voy a subir al escenario a hacer el ridículo, no tiene nada que ver", expresó.

Tras su comentario, el nombre de Lolita Cortés se hizo tendencia en las redes sociales dividiendo opiniones. Debido a que unos aplaudían su apertura para hablar sobre el tema a nivel personal, otros señalaron que estaba utilizando el término "Queer" de forma incorrecta.

Cabe destacar que el término Queer, en inglés significa "raro, extraño, inusual", y es utilizado actualmente para referir una identidad de género y orientación sexual diferente a la heterosexual y cisgénero.

Anteriormente Queer era utilizado como un un insulto para las personas de estética diferente a la habitual o directamente para referirse a las personas que demostraban al exterior tener una orientación sexual distinta. Sin embargo, mas adelante el concepto fue asumido para reivindicar el orgullo de ser diferentes frente a la normalización de las personas cisgénero y cisexuales (conformes con su sexo y con su género).

