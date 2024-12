Lorena Herrera, víctima de robo por app de transporte: chofer pedía dinero para regresar paquete

La actriz Lorena Herrera denunció en internet al conductor de aplicación que le robó un vestuario de diseñador la tarde de este miércoles. Espera que las autoridades y la aplicación encuentren una pronta solución.

A través de sus redes sociales, la actriz denunció irregularidades en el servicio que ofrece la aplicación DiDi y expuso el caso. Su diseñador le envió un vestuario que según la app había sido entregado, pero ella no lo recibió.

El conductor, cuyos datos difundió la actriz en su mensaje, se quedó con las prendas y para devolverlas pedía un depósito, relató.

"Ya estoy harta, he sufrido últimamente de muchos abusos y no me gusta estar utilizando mis redes como para estar denunciando este tipo de cosas porque se puede prestar a que digan que soy una mujer complicada y conflictiva, pero la verdad he sufrido muchos abusos así como todos los demás", afirmó la intérprete de "Masoquista" en entrevista.

“Lo hice público como la voz del pueblo porque las que estamos en el medio artístico o que son conocidas, porque tienen muchos seguidores podemos hacerlo, y al ver tantos comentarios de tanta gente quejándose de esta aplicación nefasta que no tiene realmente cuidado de seleccionar a sus conductores, entonces que el gobierno haga algo”, agregó.

“Tú te subes a un coche yendo de un lugar a otro compartiendo con un tipo que no sabes si es un ladrón, violador, asesino, no sabes si te va a extorsionar, a robar la bolsa o si va drogado, no se sabe nada porque esta aplicación es nefasta, ya he tenido otras situaciones con esta app por eso ya estoy hasta el cuello de tantas injusticias”.

La artista también externó otra incomodidad con dicho servicio ya que, la tarde de ese mismo día, la producción de un programa le mandó un DiDi y, al llegar al lugar, se realizó el pago en efectivo, pero horas después, la conductora reportó que no se le había hecho el pago, por lo que exigía el cobro, lo que Herrera denunció como un doble cobro.

"Hace un mes yo sufrí otra cosa, por eso eliminé la aplicación de mi teléfono, porque venía a las 2:30 de la madrugada con mi marido y un chofer venía manejando a una velocidad de locos, exponiendo mi vida, y le pedí que bajara la velocidad, pero no me contestó aunque se lo repetí, me molesté y se orilló en pleno Viaducto y nos dijo, si quieren bajarse en este momento del coche y me puse como loca", dijo la actriz de 57 años.

“Me puse a marcar el teléfono de emergencia y no me quise bajar, pero nada más porque iba mi marido porque si hubiera ido sola, me muero del miedo. Mi marido en ese momento me calmó, le pedí que me llevara al destino y el tipo siguió manejando muy rápido, fue una experiencia mala, pero por trabajo ya no pude denunciar”, completó.

En medio del trago amargo, la cantante develó la placa de 200 representaciones de la obra musical “Mentidrags”, la versión drag de “Mentiras, el musical”, en la que a través de una historia de engaño en donde se involucran cuatro mujeres y un hombre, se entremezclan canciones de los 80. La obra celebró sus funciones este jueves, en el Teatro Aldama.

"Estoy emocionada de ver esta puesta en escena que nunca la he visto, así que va a ser padrísimo para ver y ser madrina de 200 representaciones me alegra mucho, estoy segura que serán muchas más porque todo el mundo sabe y escucha estas canciones. Una gran visión hacer esta obra en formato drag, porque le da trabajo a gente de la comunidad LGBTQ+, que lo de hoy es lo retro y las dragas", comentó Herrera.

Finalmente, Lorena dedicó la función a su colega Dulce, la cantante que actualmente se encuentra hospitalizada para una cirugía en los pulmones provocada luego de una neumonía.

"Es una persona que se ha dado a querer, yo tuve la fortuna de conocerla en el reality ‘Siempre reinas’ y fue realmente de todas, de la segunda temporada fue con la que más conecté, una persona linda, gran compañera, abierta y sin rollos de envidia y nada, es una tristeza que esté ahorita en el hospital, le mandamos todo nuestro cariño.

“Le mandé un mensajito, sabía que no lo iba a poder ver porque estaba en el hospital, pero le mandaba todo mi cariño, mis mejores deseos para que no fuera nada grave y se recuperara muy pronto", sostuvo.