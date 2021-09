Lorenzo Vigas rodará su primera película en inglés

PIE: Presentó en San Sebastián La caja









SAN SEBASTIÁN. Tras haber terminado su trilogía sobre la figura paterna con la coproducción de México y Estados Unidos La caja, película que compite en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián y que estuvo recientemente en Venecia, el venezolano Lorenzo Vigas ubicará su próximo proyecto, sobre la mujer, en Estados Unidos y será en inglés.

Vigas presentó en San Sebastián La caja, que fue filmada en el estado norteño de Chihuahua y señaló, en entrevista, que “para mí este es el fin de un tema, yo cierro un ciclo de mi carrera, me siento liberado en cierta forma, además fue un proyecto demandante, mucho más que Desde allá, mi primera película, por las circunstancias muy complejas donde se hizo el rodaje”.

Muy satisfecho de su paso por Venecia, donde la película tuvo muy buenas críticas y muy buena acogida y orgulloso de haber llevado a este reconocido certamen el nombre de México, señaló que al cerrar la trilogía, rodará su nuevo proyecto en Estados Unidos.

“Yo pienso que las historias se pueden situar en cualquier lado, pero es una cosa intuitiva e irracional lo que me llama a hacerla allá, y va a ser en inglés”, además de que recalcó que “tengo una gran curiosidad de descubrir la mujer que está dentro de mí, que todos los hombres tenemos y ahí me estoy metiendo”.

Sobre La caja, aseguró que para él era muy importante filmar en México, a donde llegó hace 25 años. “Soy mexicano ya, no he perdido mi acento venezolano, pero yo me considero mexicano y era muy importante dejar algo al país que me ha dado tanto y al que le agradezco mucho”.

Sostuvo que la visión que tiene de México es la de un país maravilloso en su complejidad. “México para mí es el país más complejo de Latinoamérica, lleno de capas y eso lo hace fascinante, porque descubres una capa, luego otra, y otra, y tiene cosas maravillosas, tiene una gente maravillosa, donde ocurren cosas terribles como en todos lados y cosas maravillosas”.

Agregó que sin embargo, “uno no puede evitar relacionarse con lo que pasa, con los temas importantes y ejemplo de ello es el tema de su película, el de la orfandad, el qué pasa con los niños que no tuvieron papá en la casa”.

Hizo referencia a que La caja es sobre las consecuencias de la orfandad, y cómo esa necesidad de afecto se puede llenar luego de formas muy equivocadas, “justamente porque cuando idealizas una figura paterna que no tuviste, luego le aceptas todo, habla de lo peligroso que es idealizar, porque luego se te atraviesa un político que te dice cosas y tu también le haces caso porque en cierta forma ese político llena un vacío emocional que no tuviste en la casa”.

Sobre la situación que vive actualmente el cine mexicano, aseguró que “está muy saludable y no es casualidad que todos los años tenga una presencia tan fuerte en los festivales más importantes del mundo, además de que hay una generación joven muy importante con Michel Franco, Amat Escalante, Alonso Ruizpalacios, Tatiana Huezo, por nombrar a algunos”.

“Creo que eso no se va a detener porque hay una efervescencia creativa muy importante en México y eso es muy enriquecedor para mi, ya que una de las razones por las que me quedé en este país fue porque me sentí enriquecido”, agregó.

Sobre si volverá a rodar en Venezuela, hizo hincapié en que su país de origen está, y siempre va a estar, “y algún día quiero regresar a hacer una película en Venezuela, pero por ahora no, ahí nací, me afecta mucho la realidad actual venezolana, me duele profundamente, pero la vida continúa y yo creo que lo que uno hace, lo que yo hago en México repercute en Venezuela, lo que voy a hacer en Estados Unidos, repercutirá en Venezuela, yo pienso que lo que hacemos repercute en todos lados”.