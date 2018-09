Loreto Peralta protagoniza la cinta de La sirenita

La historia de La sirenita puede contarse de muchas formas. La más conocida es la producción de dibujos animados de Disney que el próximo año cumplirá 30 años. Y el día de hoy llega una nueva versión, una adaptación de los cineastas Blake Harris y Chris Bouchard protagonizada por Loreto Peralta, quien es el hilo conductor de esta historia ubicada a principios del siglo XX.

“Mucha gente piensa que esta sirenita es la de Disney, pero no tiene nada que ver. Lo que me gusta de esta historia es que es única, muy original en su propio aspecto. Es una historia que además sucede en los años treinta, que es una época mágica”, explica Peralta, quien estelarizó junto a Eugenio Derbez la cinta No se aceptan devoluciones.

Entre las diferencias que existen, además del año en que está ubicada, es la integración de Elle (Loreto), una niña que acompañada de su tío Cam (William Moseley), un joven escritor, descubren un circo que presume de tener una sirena real (Poppy Drayton). En su encuentro con este ser fantástico, Elle y Cam descubrirán que la fantasía es real y que sus vidas cambiarán a partir de ella.

“La historia habla sobre creer y se me hizo algo increíble porque es algo que enseña la historia. Es justo lo que le pasa a mi personaje, que ella sí cree en la sirena pero nadie la apoya”, explica la actriz.

“Esto es algo que se me hizo algo increíble. Y además el que sea una historia familiar mi personaje es increíble, muy risueño, feliz, que tiene como un aspecto mágico sobre ella. De verdad me sentí muy orgullosa de formar parte de este proyecto”, señala sobre su participación en esta cinta.

Su crecimiento como actriz

A cinco años de su participación en No se aceptan devoluciones, Loreto Peralta no niega que su vida se transformó tras el éxito de esta cinta que actualmente brilla como la más taquillera en la historia del cine mexicano.

“En estos cinco años han cambiado muchas cosas porque me han llegado proyectos increíbles como el de La sirenita. Algo que sí ha cambiado y que me gusta mucho es que ahora tengo una carrera en la actuación y eso es lo que me encanta hacer”, señala.

Sin embargo, admite que estos cambios no son tan grandes, pues su vida se desarrolla en total normalidad. “Me he querido dedicar a la escuela, he tenido mis experiencias como una niña, una adolescente normal”, comenta.

Clara de que la actuación y el cine son su pasión, Loreto Peralta, ahora de 14 años, espera seguir con sus estudios para poder desarrollarse como psicóloga, pero también como guionista. “La psicología se me hace algo muy padre y que además está bueno para la actuación porque puedes entender a un personaje. También me gustaría desarrollar la escritura, escribir historias profundas, no simples, más complejas”, concluye.