Los 25 datos que no sabias de Friends

1 - Antes de llamarse Friends, la serie consideró otros nombres como Insomnia café, Six of one, Friends like us o Across the hall

2 - Los actores comenzaron ganando 22 mil dólares por episodio, pero al final de la serie ya ganaban 1 millón de dólares por cada uno

3 - Jon Favreau, director de Iron-Man y productor de Avengers, actuó en la tercera temporada como Pete Becker, novio de Mónica

4 - Paul Rudd, quien interpreta a Ant-Man en las películas de Marvel, también participó de forma recurrente en las temporadas nueve y diez como Mike Hannigan

5 - Detrás de la puerta del departamento de los chicos hay un pizarrón que cada capítulo cambia con dibujos, frases o referencias de la serie

6 - ¿Recuerdas a Phoebe embarazada? Esto ocurrió cuando los guionistas adaptaron la historia porque Lisa Kudrow esperaba a su primer hijo

7 - En los primeros episodios los apartamentos tenían los números 4 y 5, pero los escritores los cambiaron a 19 y 20 al notar que los personajes vivían en un piso alto

8 - El marco amarillo en la puerta de Monica era en realidad un espejo, pero un miembro del equipo lo rompió, cuando vieron que se veía bien lo dejaron ahí

8- El famoso sofá de Central Perk fue hallado en un sótano en los estudios Warner de Los Ángeles

10 - David Schwimmer, quien intepreta a Ross, dirigió 10 episodios de la serie durante las temporadas seis y diez

11 - Cuando Matt LeBlanc audicionó para su papel de Joey sólo tenía 11 dólares en su bolsa. Con su primer cheque compró comida caliente

12 - En los créditos del capítulo The one after Vegas, los nombres de toda la producción tenían el apellido Arquette, tras el matrimonio de Courteney Cox con David Arquette

13 - De hecho, David Arquette apareció en el capítulo The one with the jam, en la tercera temporada, siendo el hombre que persigue a Phoebe

14 - Tate Donovan actuó en seis episodios como el novio de Rachel. Él y Jennifer Aniston llevaban tres años de novios y rompieron justo cuando filmaron estas escenas

15 - Los refrigeradores de ambas casas funcionaban. En del apartamento de Monica guardaba bebidas para el elenco y producción de la serie

16 - Los cuadros decorativos que aparecían en el Central Perk eran cambiados cada tres episodios

17 - I'll be there for you de The Rembrandts no era originalmente el tema de la serie, pues en su lugar estaba previsto Shiny happy people de R.E.M.

18 - Al principio del episodio 13 de la temporada ocho, Joey usa una playera con el nombre Capitán Billy Burke, un bombero que murió en el atentado del 9/11

19 - Lisa Kudrow escribió junto a su mejor amiga Smelly cat, una noche que ambas estaban borrachas. Se volvió un clásico del show en voz de Phoebe

20 - James Michael Tyler, quien interpreta a Gunther, el mesero del Central Perk, trabajaba en una cafetería antes de unirse al show

21 - La pareja de Chandler y Monica estaba ideada sólo para una noche, pero a los fans les gustó tanto que la producción la dejó como un romance fijo

22 - Durante las filmaciones de la serie se rumoró que existía un contrato que les prohibía a los actores acostarse juntos o tener una relación amorosa

23 - Antes de cada episodio, el elenco hacía un ritual para desearse suerte. Este cambió cuando Lisa Kudrow se embarazó e incluyeron a su bebé en el ritual

24 - Charlie Sheen, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Robin Williams, Danny DeVito, Brad Pitt, George Clooney y Bruce Willis fueron algunos de los actores invitados al show

25 - Los comerciales de 32 segundos durante le emisión del capítulo final costaron en el Reino Unido 1.5 millones de dólares, los más caros para un show