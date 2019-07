Estos son los 5 comerciales publicitarios nominados al Emmy 2019

Los premios Emmy se celebran cada año y reconocen lo más relevante en la programación televisiva estadounidense, en esta ocasión se celebrará el 22 de septiembre a las 7:00 p.m.

Se premian una infinidad de categorías pero entre las más importantes, destacan el Drama, Comedia, Reality y Películas; pero hay otras poco conocidas como Dirección de Arte y Set, Luces, Arte Étnico y cámaras, Edición, Sonido, Doble de riesgo y Coreografía.

La categoría que hoy presentaremos es la de Comerciales, en los que participan Netflix, Nike, Sandy, Apple y Sandy Hook Promise, así que disfrútalos...

1. A Great Day In Hollywood – Netflix por la agencia Kamp Grizzly





2. Behind The Mac – Make Something Wonderful – Macbook por la agencia TBWA\Media Arts Lab.





3. Dream Crazy – Nike por la agencia Wieden+Kennedy.





4. Point Of View – Sandy Hook Promise por la agencia BBDO New York.





5. Shot on iPhone XS por la agencia TBWA\Media Arts Lab.