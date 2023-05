Los Ángeles Azules, profetas en su tierra Iztapalapa: brindan concierto por más de 2 horas

Los profetas musicales en su propia tierra se reencontraron con sus orígenes, con la gente de su pueblo. A nueve años de no pisar un escenario local, Los Ángeles Azules se presentaron en el Deportivo Santa Cruz Meyehualco para celebrar a las madres de Iztapalapa.

Elías, vocalista y animador, Jorge, compositor, Alfredo, acordeonista y tecladista, José, Cristina y Lupita Mejía Avante, junto con tres vocalistas y sus músicos aparecieron en el templete con una gran infraestructura del que emergían fuegos artificiales, humo de hielo seco, y papelitos de colores. Sus figuras aparecían también en tres pantallas gigantes.

El patriarca de la familia Mejía Avante y fundador de Los Ángeles Azules, Porfirio Mejía García, se encontraba entre el público junto a la alcaldesa, Clara Brugada Molina, quienes atestiguaron el reencuentro con un caudal de cumbias para bailar y canciones románticas ante un nutrido público que abarrotó los 150 mil metros cuadrados de esta área recreativa.

“¿Cómo está mi Iztapalapa?”, saludó Elías Mejía y de inmediato miles de gargantas ovacionaron a su grupo. “Eso significa que está muy bien ¿verdad? Hoy no quiero tristezas, no quiero nada, quiero puras alegrías, ya sé que estamos en familia, tenemos muchos años de no estar con ustedes, siempre ponemos en alto Iztapalapa donde andamos, siempre decimos: De Iztapalapa para el mundo y sí, está todo el mundo”, agregó emocionado ante la multitud.

El guitarrista pidió un aplauso para el patriarca de la familia Mejía Avante: “Vamos a brindarle un aplauso, mi papi tiene 96 años, mi mamá ya no está, pero está mi papá, un aplauso para el señor Porfirio Mejía García, presente el día de hoy. Don Porfis, venga para acá”, y estalló un estruendo de aplausos y gritos.

A lo largo de más de dos horas de show, Los Ángeles Azules interpretaron los grandes éxitos que han alcanzado a lo largo de más de 43 años de actividad musical, ante poco más de 80 mil espectadores.

Antes cantaron los hermanos Elidián como abridores del evento, la nueva generación de la dinastía tropical.

Los Ángeles Azules interpretaron, entre otros, “Cómo te voy a olvidar”, “Amor de amores”, que dedicaron a las mamás, “para las que mueven el mundo todos los días, esta alcaldía podía felicitar a las mujeres poderosas y transformadoras que son las madres de Iztapalapa y la Ciudad de México”, señaló Elías.

También, los clásicos “17 años”, “Nunca es suficiente”, “Mis sentimientos”, “El listón de tu pelo”, “20 rosas”, “Mi niña”, y “Las maravillas de la vida”, con las que tanto el público, como los artistas desde el escenario no dejaron de bailar, en un intenso concierto, “de Iztapalapa para Iztapalapa”.