Los Arctic Monkeys inundan el Foro Sol con su rock

Tras seis años de ausencia, la banda inglesa liderada por Alex Turner, Artic Monkeys, regresó a la Ciudad de México para presentar en el Foro Sol un concierto inolvidable para los miles de fans que gritaban el nombre de la banda.

Do I wanna know? fue la cancion que inauguró el tan esperado concierto y que hizo que los 65 mil asistentes, se pusieran a cantar y a gritar, seguido de Brianstorm y Snap.

Tras Dont sit Down, Turner dijo "gracias" en español y causó gran emoción en el público y One point perspective hizo que todo el Foro Sol se alumbrara por las miles de luces encendidas de los celulares del público, y Turner expresó "México ustedes son mis amigos".

Con I bet you look good on the dancefloor y Library pictures el piso del recinto tembló y fue con la guitarra de Knee sock que el público comenzó a gritar.

Una vez más los presentes iluminaron el recinto cuando Turner interpretó Ultracheese y después comentó que "Miles Kane y the Hives habían sido un gran equipo" a lo que siguieron las canciones de Teddy Picker, Dancing shoes y High con las que el público comenzó a brincar y a bailar.

Cornerstone dio un momento para los enamorados y junto con 505 fueron algunas de las canciones más coreadas por el público. Después de un solo musical, interpretaron Tranquility base de su última producción discográfica.

Después de Crying lightning y Pretty Visitors Turner expresó "gracias México, son muy amables, ha sido un placer estar con ustedes" y pidió una vez más un aplauso para Kane y The Hives, y se despidió diciendo "les diré buenas noches con una canción llamada 4 out of 5" y tras mandar unos besos con las manos los músicos se retiraron del escenario.

Sin embargo y gracias a la insistencia de publico, la agrupación regresó para interpretar Star Treatment, Arabella y antes de cerrar con R U mine y que el público enloqueciera, Turner mencionó "¡México city, por cierto nosotros somos los Artic Monkeys".