Los Bukis siguen cantando su historia

Luego de su exitosa gira por Estados Unidos, Los Bukis regresan a México para continuar con la celebración de su reencuentro, con presentaciones en Tijuana (3 de septiembre), Monterrey (10 de septiembre), Guadalajara (15 de septiembre), Morelia (5 de noviembre) y la Ciudad de México (3 de diciembre).

La agrupación liderada por Marco Antonio Solís ofreció una conferencia desde el Estadio Azteca, recinto donde cerrarán su tour, donde externaron la alegría que sienten por esta nueva etapa del grupo. "Todo empieza desde el presente, y no vamos a mirar atrás. Como toda relación se termina o se pausa por algo, y después se retoma cuando hay amor para hacerlo, cuando hay esencia, cuando hay una semilla que volver a sembrar", dijo.

Celebridades El Buki enamora a su público en una velada llena de recuerdos y romanticismo

Los Bukis se formaron de manera oficial a mediados de los 70, debutando con el disco Falso amor, el cual les valió un Disco de Diamante en su primer año de ventas. Su carrera se extendió por dos décadas, a lo largo de las cuales vendieron millones de copias de sus discos, y fueron nominados en tres ocasiones a los Grammy (1983, 1988 y 1991).

En 2021, a casi 30 años de haberse separado, se reunieron para una nueva gira por Estados Unidos, con la que reunieron a medio millón de espectadores en sus distintas fechas, recaudando en promedio 5.1 millones de dólares por show, convirtiéndola en la segunda gira más lucrativas de dicho año (tan sólo por debajo de los Rolling Stones), de acuerdo con datos del sitio especializado Poll Star.

Marco Antonio señaló que esta experiencia ha sido un sueño maravilloso, pues cuando inició su carrera no tenía contemplado seguir en los escenarios a su edad (62 años), y le conmueve saber que sus seguidores se han mantenido fieles después de tantos años.

"Pensaba retirarme a los 50 años, y no se dio. Esto no se sabe, uno a veces dice ya estoy cansado, pero de pronto vienen otras olas de apoyo y oportunidades, éxitos que la gente nos sigue solicitando. No pienso ya en retiros, estamos haciendo lo que amamos hacer, y mientras tengamos la capacidad de seguirlo haciendo y el amor, hay que hacerlo".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, entre risas confesó que dado el largo tiempo que había pasado desde la última vez que tocaron los éxitos del grupo, ya necesita una ayuda en los conciertos para no olvidarlas. "Ya puse un apuntador, lo uso poco, lo tengo nada más de apoyo, pero si tomamos muchas canciones que hacía tiempo no interpretábamos".

Antes de abandonar el escenario, los organizadores de la conferencia sorprendieron al grupo con un espectáculo de luces, al ritmo de sus canciones. Los músicos se despidieron, no sin antes agradecer a su público el permitirles presentarse en un recinto tan emblemático como el Estadio Azteca.