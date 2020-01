Los cirujanos de Botched se enfrentan a nuevos retos

“A todo el mundo le gustan los shows de cirugías en mi experiencia”, generaliza el Dr. Paul Nassif, uno de los protagonistas de Botched , un programa en el que dos cirujanos enfrentan las historias más impactantes y complejas de errores estéticos.

Sin embargo, sabe muy bien en qué radica el éxito de su programa, “la razón por la que aman Botched, es que el ayuda a las personas, comienza con historias terribles y dolorosas con las que las personas se pueden relacionar y al final terminan felices, es impactante al punto de ser educativo, y también es divertido porque se puede ver mi relación con Terry Dubrow”, explica Nassif.

La serie comenzó en el 2014 y desde entonces se han dedicado a cambiar la vida de muchas personas, entre ellas, el doctor recuerda dos de las historias que más han marcado su carrera profesional, una de ellas una reconstrucción facial muy compleja debido a un ataque de un perro y la otra un caso que ponía entre la vida y la muerte a la implicada.

“En la temporada dos sin querer le diagnosticamos a una mujer una enfermedad que de no haber sido detectada por nosotros pudo haber muerto, se enfermó y después de ello terminamos reconstruyendo su nariz, fue una de las experiencias más gratificantes que he vivido”, cuenta Nassif.

En esta temporada, las cirugías seguirán desafiando a los televidentes y se enfrentaran a una mujer a la que debido a un desafortunado transplante le crece vello púbico en la cara, una cos-play con un aumento de senos impactante para los doctores, el regreso de un caso previamente rechazado para una segunda oportunidad, una mujer transgénero deseando parecer una muñeca Bratz y un hombre inglés aspirando a ser Jimin de la banda de K-Pop BTS.

“Hay cientos de personas que aplican para aparecer en el programa, y la producción es la encargada de conseguir a los candidatos indicados, y al final nosotros nos cercioramos de que hayan hecho la decisión correcta”, expone el Dr. Paul sobre los casos que llegan al programa.

Sin embargo, su trabajo requiere mantener la mente fría, “tienes que ser emocionalmente fuerte y claro que trae mucha alegría a nosotros poder ayudar a alguien, así como nos ponemos mal cuando hay complicaciones las mostramos en el programa, enseñamos todo porque nuestra meta es ser muy realistas, puedo asegurarles que todo lo que ven es real”.

Asegura que en momentos han quedado insatisfechos con su trabajo, “somos humanos no súperhumanos, y también tenemos sensaciones de que pudimos haberlo hecho mejor tal vez porque la cirugía no me lo permitió en el momento o simplemente al final del día a veces queda una sensación de que lo pude haber hecho mejor, pero cuando estoy trabajando hago lo mejor que puedo siempre”, dice Nassif.