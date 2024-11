Los famosos se ponen en modo Halloween: los mejores disfraces de la noche más terrorífica

Esta noche se celebra Halloween, por lo que diversos famosos han comenzado a compartir sus disfraces para disfrutar de la también conocida como noche de brujas.

Estas ideas puedes tomarlas en cuenta en caso de que vayas a asistir a alguna celebración de Halloween o Día de Muertos y aún no cuentes con un disfraz, o bien quieras sorprender con algo original.

Aquí te mostramos algunos de los mejores disfraces que están utilizando los famosos este Halloween.

Gossip Belinda celebra el Halloween con un fiesta de disfraces con temática "Beliween"

¿De qué se han disfrazado los famosos este Halloween?

Una de las primeras famosas que compartió su outfit para Halloween fue la actriz Anne Hathaway, la protagonista de El diario de la princesa destacó con su creatividad, pues su disfraz fue muy original.

Anne Hathaway se disfrazó de "Boo York City", es decir una versión fantasma del fantasma de la Estatua de la Libertad, una de los monumentos más históricos de Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anne Hathaway (@annehathaway)

Otra famosa que sorprendió con un disfraz poco usual fue Kim Kardashian, pues la influencer decidió caracterizarse del Albino Alligator, peculiar personaje de la película La trampa del caimán.

En caso de que desees copiar su disfraz, puedes checar el proceso que compartió mediante su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Lele Pons demostró que los mejores disfraces pueden salir de películas clásica como King Kong, pues decidió recrear la escena en la que el monstruo toma a Ann Darrow.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lele Pons (@lelepons)

Otra de las famosas que puede darte una idea para tu disfraz de Halloween es Belinda, quien decidió compartir una recopilación de sus mejores disfraces a lo largo de los años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beli (@belindapop)

Por su parte, Kenia Os decidió irse a lo clásico y recreó a Pamela Anderson, idea que ya tenía desde que interpretó la canción Tommy y Pamela junto a Peso Pluma.

Kenia OS como Pamela Anderson para Halloween. pic.twitter.com/0sfNaIonVX — Indie 505 (@Indie5051) October 31, 2024

Paris Hilton fue otra de las famosas que apostó por lo clásico este Halloween, pues decidió disfrazarse del icónico look de Britney Spears en el video de Baby one more time.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

El streamer Juan Guarnizo también decidió irse por un clásico disfraz de Deadpool.

