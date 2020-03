Los Frasers comparten en reality su grandiosa vida loca

Matt Fraser y Alexa Papigiotis tienen una vida poco usual, él como un reconocido médium y ella como una reina de belleza, buscarán alcanzar sus metas y lidiarán con una familia ruidosa y entrometida que hará de su vida una comedia que se expone a partir del 18 de marzo por E! en su reality show, Meet the Frasers.

“Definitivamente la serie es cómica por nuestras locas familias italianas, gente que ha visto nuestro show no puede creer lo que nos pasa, tenemos dos ruidosas madres italianas que se están metiendo constantemente en nuestras vidas, tengo a un padre que es un exmilitar, una hermana que no tiene ninguna habilidad psíquica, es una constante vida loca la nuestra y más porque nuestra familia no tiene límites", explica Matt en entrevista telefónica.

Acostumbrados a la vida bajo los reflectores, Matt y Alexa aceptaron el llamado de MGM para abrir las puertas de su intimidad y que el mundo se enterara de cómo era en realidad su vida, "el cambio para nosotros no ha sido tan abrupto, sin embargo para mi familia sí; ellos nunca estuvieron expuestos a este medio”, comenta.

Es por eso que Alexa y Matt creen que el programa resulta tan divertido. “Cuando empezamos a grabar no sabían cómo actuar ni nada, sólo sabían ser ellos mismos, y por eso la gente no para de reír, lo que van a ver es algo completamente sin editar y es literalmente como ser parte de mi familia", asegura el médium.

Las metas de Matt son precisas, quiere ayudar a una mayor cantidad de gente con sus habilidades psíquicas, y "quiero tener un gran libro publicado, es uno de los sueños que recientemente alcancé y lo van a poder ver en el show, me tomó un año escribir mi biografía llamada Cuando el cielo llama: lecciones de vida de el mejor medium psíquico de los Estados Unidos”.

Por su parte después de haber sido elegida como Miss Teen USA en el 2017, Alexa ambiciona ganar un título mayor, así como lograr un lugar en el ámbito de la moda. “Ahora lo que verán es que voy a ir como Miss Rhode Island USA a la competencia nacional, me verán haciendo entrevistas, buscando vestidos, la moda es una de mis pasiones, otro de mis sueños es entrar a Vogue”, cuenta la modelo.

Ambos han sabido sobrellevar las habilidades de Matt, aunque no todo es tan sencillo como parece, sabe “tomar lo bueno con lo malo, cuando me estoy comunicando con el cielo no hay horario de servicio, las almas me llaman y no importa la hora, es un trabajo de 24 horas, tienes que amar de verdad lo que haces y yo lo hago, amo escuchar a las personas y ayudarlas a sanar”.

Para Matt, uno de los eventos más importantes que sucederán en el reality, es la asistencia de su padre uno de sus show.

"Mi papa no creía en la habilidad psíquica, fue muy difícil que entendiera que yo era un médium, entonces en la televisión lo convencí de ir por primera vez a un show y tenía miedo, por primera vez lo verán ir y eso fue algo que en realidad cambió mi vida, porque fue la primera vez que vi a mi padre orgulloso de lo que hago”, dijo.